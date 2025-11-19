Режим Лукашенко не получал официальных сообщений от Литвы об открытии границ 2 19.11.2025, 19:19

2,534

Ранее Вильнюс сообщил о досрочном открытии границы с Беларусью.

Режим Лукашенко не получал от Литвы официальных уведомлений по поводу открытия пограничных пунктов между двумя странами. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на межведомственном совещании.

«При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, мы следим за ситуацией, держим ее на постоянном контроле»,— сказал Вольфович (цитата по БелТА).

Речь идет о двух пограничных КПП — Мядининкай и Шальчининкай. Литва закрыла их 29 октября до конца ноября. Свое решение литовские власти объяснили участившимися запусками метеозондов с контрабандой с территории Беларуси. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. Сегодня о возможном открытии погранпунктов сообщали литовские СМИ со ссылкой на соответствующее решение правительства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com