Режим Лукашенко не получал официальных сообщений от Литвы об открытии границ

Режим Лукашенко не получал официальных сообщений от Литвы об открытии границ2
- 19.11.2025, 19:19
Ранее Вильнюс сообщил о досрочном открытии границы с Беларусью.
Режим Лукашенко не получал от Литвы официальных уведомлений по поводу открытия пограничных пунктов между двумя странами. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на межведомственном совещании.
«При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, мы следим за ситуацией, держим ее на постоянном контроле»,— сказал Вольфович (цитата по БелТА).
Речь идет о двух пограничных КПП — Мядининкай и Шальчининкай. Литва закрыла их 29 октября до конца ноября. Свое решение литовские власти объяснили участившимися запусками метеозондов с контрабандой с территории Беларуси. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. Сегодня о возможном открытии погранпунктов сообщали литовские СМИ со ссылкой на соответствующее решение правительства.