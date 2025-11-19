Путин провел ночь в больнице 29 19.11.2025, 20:10

42,276

Диктатор РФ рассказал, что он там делал.

Правитель России Владимир Путин сообщил, что недавно прошел ежегодное медицинское обследование. По словам диктатора, с его здоровьем все в порядке.

«Это (медицинское обследование. — Прим.) заняло у меня почти двое суток с ночевкой в клинике… Слава Богу, все хорошо», — рассказал Путин на международной конференции AI Journey-2025, посвященной искусственному интеллекту.

Путин добавил, что было бы отлично, если бы такое обследование можно было проходить за минуту.

