Путин провел ночь в больнице

Путин провел ночь в больнице29
- 19.11.2025, 20:10
Диктатор РФ рассказал, что он там делал.
Правитель России Владимир Путин сообщил, что недавно прошел ежегодное медицинское обследование. По словам диктатора, с его здоровьем все в порядке.
«Это (медицинское обследование. — Прим.) заняло у меня почти двое суток с ночевкой в клинике… Слава Богу, все хорошо», — рассказал Путин на международной конференции AI Journey-2025, посвященной искусственному интеллекту.
Путин добавил, что было бы отлично, если бы такое обследование можно было проходить за минуту.