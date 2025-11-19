закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин провел ночь в больнице

29
  • 19.11.2025, 20:10
  • 42,276
Путин провел ночь в больнице

Диктатор РФ рассказал, что он там делал.

Правитель России Владимир Путин сообщил, что недавно прошел ежегодное медицинское обследование. По словам диктатора, с его здоровьем все в порядке.

«Это (медицинское обследование. — Прим.) заняло у меня почти двое суток с ночевкой в клинике… Слава Богу, все хорошо», — рассказал Путин на международной конференции AI Journey-2025, посвященной искусственному интеллекту.

Путин добавил, что было бы отлично, если бы такое обследование можно было проходить за минуту.

Написать комментарий 29

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип