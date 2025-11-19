закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Буданов – о мире с РФ: Наше окно снова откроется в середине февраля

21
  • 19.11.2025, 21:07
  • 17,436
Буданов – о мире с РФ: Наше окно снова откроется в середине февраля

Начальник ГУР заинтриговал заявлением об окончании войны.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «24 каналу», которое 19 ноября было обнародовано в YouTube, сказал, что Украина зимой приблизится к мирному соглашению с Россией.

Журналистка напомнила, как в недавнем интервью Буданов говорил, что для окончания войны должны совпасть многие факторы в РФ, Украине, а также в Европе и США. Она спросила, близка ли сейчас Украина к этому или, наоборот, отдалилась за это время.

«Мы будем приближаться к этому зимой, давайте так скажу. Наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут с: начало февраля – середина февраля», – ответил Буданов.

О чем именно идет речь, он не уточнил.

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип