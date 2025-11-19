Буданов – о мире с РФ: Наше окно снова откроется в середине февраля

Буданов – о мире с РФ: Наше окно снова откроется в середине февраля21
- 19.11.2025, 21:07
Начальник ГУР заинтриговал заявлением об окончании войны.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «24 каналу», которое 19 ноября было обнародовано в YouTube, сказал, что Украина зимой приблизится к мирному соглашению с Россией.
Журналистка напомнила, как в недавнем интервью Буданов говорил, что для окончания войны должны совпасть многие факторы в РФ, Украине, а также в Европе и США. Она спросила, близка ли сейчас Украина к этому или, наоборот, отдалилась за это время.
«Мы будем приближаться к этому зимой, давайте так скажу. Наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут с: начало февраля – середина февраля», – ответил Буданов.
О чем именно идет речь, он не уточнил.