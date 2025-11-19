Буданов – о мире с РФ: Наше окно снова откроется в середине февраля 21 19.11.2025, 21:07

17,436

Начальник ГУР заинтриговал заявлением об окончании войны.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «24 каналу», которое 19 ноября было обнародовано в YouTube, сказал, что Украина зимой приблизится к мирному соглашению с Россией.

Журналистка напомнила, как в недавнем интервью Буданов говорил, что для окончания войны должны совпасть многие факторы в РФ, Украине, а также в Европе и США. Она спросила, близка ли сейчас Украина к этому или, наоборот, отдалилась за это время.

«Мы будем приближаться к этому зимой, давайте так скажу. Наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут с: начало февраля – середина февраля», – ответил Буданов.

О чем именно идет речь, он не уточнил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com