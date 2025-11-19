Зеленский: Война должна закончиться

Зеленский: Война должна закончиться6
- 19.11.2025, 21:30
- 9,618
Президент Украины заинтриговал активизацией мирных процессов.
Сейчас наблюдается активизация большого количества мирных процессов в контексте войны России против Украины. Они должны быть направлены на достойный мир.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Сейчас многие процессы активизировались, мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена именно на достойный мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться, нет альтернативы миру», - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Россия должна осознавать, что она не получит за войну никаких вознаграждений.
Также глава государства обратил внимание, что Украина рассчитывает на силу турецкой дипломатии. В частности, важно активное участие Турции в «коалиции решительных», особенно в военно-морском компоненте.
«Все понимают значение безопасности в Черном море и обеспечить такую безопасность можно только вместе с Турцией», - отметил Зеленский.