Зеленский: Война должна закончиться

6
  • 19.11.2025, 21:30
  • 9,618
Зеленский: Война должна закончиться

Президент Украины заинтриговал активизацией мирных процессов.

Сейчас наблюдается активизация большого количества мирных процессов в контексте войны России против Украины. Они должны быть направлены на достойный мир.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Сейчас многие процессы активизировались, мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена именно на достойный мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться, нет альтернативы миру», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия должна осознавать, что она не получит за войну никаких вознаграждений.

Также глава государства обратил внимание, что Украина рассчитывает на силу турецкой дипломатии. В частности, важно активное участие Турции в «коалиции решительных», особенно в военно-морском компоненте.

«Все понимают значение безопасности в Черном море и обеспечить такую безопасность можно только вместе с Турцией», - отметил Зеленский.

