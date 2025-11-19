Ученые определили, какие мужчины в первую очередь нравятся женщинам 15 19.11.2025, 22:21

13,810

Богатые, красивые или веселые?

Женщины чаще обращают внимание на мужчин, которые не такие красивы как Брэдд Питт, но зато умеют хорошо шутить. К таким выводам пришла международная группа ученых из Мексики, США и Австралии. Результаты работы опубликованы в журнале Evolution and Human Behaviour, среди авторов исследования – психолог Тания Рейнольдс из Университета Нью-Мексико.

В исследовании участвовали 1200 гетеросексуальных взрослых из Великобритании. Им предложили оценить 6 характеристик – богатство, красоту, амбиции, чувство юмора, интеллект и доброту – и определить, какие из качеств они хотели бы иметь сами, а какие предпочли бы видеть у партнёра. Также респонденты оценивали допустимую разницу в паре по каждому параметру.

Учёные выяснили, что мужчины готовы «уступить» себе свою привлекательность, если их избранница красива. При этом они хотели бы быть более обеспеченными и обладать хорошим чувством юмора. Женщины, напротив, предпочли бы быть умнее и привлекательнее партнёра, но ожидают, что мужчина сможет их рассмешить, будет богаче и амбициознее.

По данным опроса, женщины оценили свое стремление быть красивее партнера на уровне 7,01 из 11 возможных баллов, тогда как мужчины – всего на 4,77. Желание обладать чувством юмора у себя женщины оценили на 5,81, у мужчины – на 7,08. Участникам объяснили: если показатель ниже 6, это означает, что человек скорее предпочёл бы, чтобы этим качеством обладал партнёр, а не он сам.

При этом и мужчины, и женщины сообщили, что хотели бы встречаться с человеком, который проявляет к ним столько же доброты, сколько и они сами.

