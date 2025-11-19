Костелы Беларуси нарисовали в популярном тренде «вязаные города» 1 19.11.2025, 23:02

Известные католические храмы Беларуси в популярном тренде «вязаные города» представил на своей странице историк и экскурсовод Павел Махинов, заметило издание Katolik.life.

«Решил посмотреть на объекты экскурсии «Островецкая кругоглядка» через уютный вязаный тренд», — написал в инстаграме Павел Махинов.

Он объяснил, как создавал картинки в платной версии imigo.ai и опубликовал промты.

В частности, это костелы в Сморгони, Солах, Ворнянах и Гервятах, а также дворцово-парковый комплекс Огинских в Залесье.

Новый тренд с фото и видео, созданными с помощью нейросетей, — вязаные города — стал популярен в соцсетях в начале ноября. Идея «вязаного» тренда проста: знакомые достопримечательности «утепляют» перед зимой, генерируя мультяшные вязаные копии.

