Пленные солдаты КНДР в Киеве просят не возвращать их домой 2.11.2025, 12:05

1,022

иллюстративное фото

Они заявили о желании попасть в Южную Корею.

Двое военнопленных из Северной Кореи, которые воевали на стороне России, обратились с просьбой передать их Южной Корее.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Двое северокорейских военнослужащих, захваченных в Украине, во время интервью для документального фильма заявили о желании попасть в Южную Корею.

Разговор состоялся 28 октября в Киеве, где пленные находятся под контролем украинской стороны.

Интервью координировала южнокорейская правозащитная организация Gyeore-eol Nation United. По ее данным, один из военных уже ранее обращался с подобной просьбой, когда в феврале его посетил представитель парламента Республики Корея.

По оценкам разведслужб Южной Кореи и Запада, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.

Южнокорейская разведка также сообщала, что солдатам КНДР часто приказывают накладывать на себя руки, чтобы избежать плена. В случае ранения они совершают самоподрыв с помощью гранат.

В сентябре южнокорейская спецслужба заявила, что в результате боевых действий в Украине погибли около 2000 северокорейских военных, отправленных на помощь России.

Как сообщалось ранее, 11 января этого года стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

