Белорусские хоккеисты отличились в НХЛ 20.11.2025, 10:12

1,096

Алексей Протас

Фото: Getty Images

Порадовали болельщиков Протас и Шарангович.

В очередном поединке чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари» Егора Шаранговича уверенно победил на выезде «Баффало» — 6:2. В активе белоруса две результативные передачи, и он достиг отметки в 100 голевых пасов за карьеру в НХЛ. В нынешнем чемпионате у Шаранговича 6 (2+4) очков.

Тем временем «Вашингтон» на своей площадке одолел «Эдмонтон» — 7:4. Счёт на третьей минуте открыл форвард хозяев Алексей Протас, прервавший таким образом семиматчевую голевую «засуху». Для нашего соотечественника это 50-й гол за карьеру в НХЛ (49 в «регулярке» и 1 в Кубке Стэнли). Теперь в его активе 12 (6+6) очков в нынешнем сезоне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com