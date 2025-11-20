Белорусские хоккеисты отличились в НХЛ
- 20.11.2025, 10:12
- 1,096
Порадовали болельщиков Протас и Шарангович.
В очередном поединке чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари» Егора Шаранговича уверенно победил на выезде «Баффало» — 6:2. В активе белоруса две результативные передачи, и он достиг отметки в 100 голевых пасов за карьеру в НХЛ. В нынешнем чемпионате у Шаранговича 6 (2+4) очков.
Тем временем «Вашингтон» на своей площадке одолел «Эдмонтон» — 7:4. Счёт на третьей минуте открыл форвард хозяев Алексей Протас, прервавший таким образом семиматчевую голевую «засуху». Для нашего соотечественника это 50-й гол за карьеру в НХЛ (49 в «регулярке» и 1 в Кубке Стэнли). Теперь в его активе 12 (6+6) очков в нынешнем сезоне.