Эрдоган отказался пускать в Стамбул российский лайнер с 600 пассажирами 27 20.11.2025, 16:23

46,174

Реджеп Тайип Эрдоган

Конфронтация Турции и РФ набирает обороты.

Более 600 российских туристов оказались заблокированы на круизном лайнере у берегов Турции, сообщает РИА Новости. Cудну Astoria Grande не дают разрешение на вход в порт Стамбула после недавнего отказа властей Краснодарского края принять турецкий паром Seabridge в Сочи.

По данным Mash, на борту лайнера находятся жители Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей. Astoria Grande — первый российский международный круизный лайнер, совершающий рейсы в Турцию, Египет, Грузию и другие страны. Судно рассчитано на 1328 пассажиров. Оно прибыло в Галатапорт ночью и должно было начать высадку в 10 утра, но не получило разрешения турецких властей. Лайнер вынужденно стоит на якоре.

Ранее аналогичная ситуация сложилась с паромом Seabridge, который должен был стать первым грузопассажирским паромом между Трабзоном и Сочи за 14 лет. Прибывший в Сочи 8 ноября он был вынужден более двух суток стоять в черноморской акватории, ожидая решения порта, но так и не получил разрешения на швартовку. Паром с 20 пассажирами был вынужден вернуться в Турцию. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил отказ неподготовленностью портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему подобных судов. В Пограничном управлении ФСБ, ФСО и сочинской таможне заявили, что запуск паромного сообщения между Россией и Турцией в нынешних условиях технически невозможен.

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что Seabridge не получил разрешения в соответствии с требованиями указа № 502 о порядке захода иностранных судов в российские порты. При этом, по словам директора «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, все портовые службы и контрольные органы ранее согласовали рейс, а линия «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирована Министерством транспорта России и имеет статус регулярной до конца 2027 года.

