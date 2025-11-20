У холодильнике есть «тайная» функция, о которой мало кто знает 33 20.11.2025, 17:55

Одна скрытая регулировка меняет все.

Многие даже не задумываются о том, что их холодильник может работать не так, как нужно. Годы подряд люди ставят внутрь молоко, мясо, овощи, уверенные, что прибор сам поддерживает правильную температуру.

Но на практике нередко оказывается, что холодильник настроен неверно — и владельцы об этом даже не догадываются, пишет Express.

У каждого холодильника, будь то встроенная модель с морозильной камерой или отдельностоящий вариант, есть маленький регулятор — чаще всего белый, расположенный в верхней части корпуса, ближе к петле двери. Этот маленький рычажок или колесико и отвечает за температуру внутри. Но здесь скрывается важный нюанс: большинство людей уверены, что цифры на шкале — это градусы, тогда как в реальности все устроено иначе.

Цифры на регуляторе в большинстве моделей обозначают не температуру, а силу охлаждения. Проще говоря, чем больше значение — тем холоднее становится в холодильнике, а не наоборот. Те, кто считал, что «1» означает самый низкий уровень холода (например, 1°C), ошибались. Такое неправильное понимание часто приводит к тому, что продукты портятся быстрее из-за слишком теплого режима. Обратная ошибка — установка слишком большой мощности — вызывает намерзание льда на задней стенке.

Понять, в каком направлении работает ваш конкретный холодильник, можно довольно простым способом.

В чем главный секрет холодильника

Нужно слегка поворачивать регулятор и наблюдать за работой компрессора — это черный мотор сзади холодильника. Если компрессор гудит, значит он сейчас охлаждает. Если вы увеличиваете значение на шкале и после этого компрессор выключается с характерным щелчком, значит вы сделали внутри теплее — прибор отключился, поскольку температура достигла «слишком холодного» по его настройке уровня. Если же при повороте ручки в другую сторону компрессор внезапно включится, значит холодильник переходит в более холодный режим.

На самом деле все просто:

компрессор работает — значит охлаждает;

выключается — значит нагревает (или, точнее, перестает охлаждать).

Остается лишь немного понаблюдать за звуками и реакцией холодильника, чтобы понять направление регулировки.

