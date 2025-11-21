Прорва ненасытная 1 Ирина Халип

Что урвал Лукашенко за освобождение священников?

Нет, конечно, мы все далеко не наивны и чудес не ждем. Но продолжаем упрямо в них верить, как дети в зубную фею. Когда объявили, что в ночь на 17 ноября пограничные переходы с Польшей будут открыты, и до открытия оставались сначала часы, а потом минуты, я все еще верила, что первым, кто пересечет вновь открывшуюся границу, будет человек по имени Анджей Почобут. Но он ни на одном пограничном пункте так и не появился.

Логика подсказывала: нечего ждать, его не освободят. А когда с белорусской стороны после открытия пограничных пунктов внезапно исчезли мигранты, штурмовавшие польскую границу уже несколько лет, причем часто успешно, стало понятно, что именно о них шла речь во время последних переговоров Беларуси и Польши. А Почобут – ну ладно, сам, вероятно, не хочет.

И все равно первые дни после открытия пунктов пропуска (и, разумеется, последние дни перед их открытием) я постоянно бродила по новостным сайтам и социальным сетям в надежде найти известие о Почобуте. Хотя бы сигнал, намек, аллюзию. Постоянно заходила на страницу его жены Оксаны в фейсбуке. Судя по всему, нас было много – тех, кто надеялся, что в ответ на открытие двух пограничных переходов Почобут будет освобожден. Оксана писала: «Много вопросов за последние дни пришло по поводу: есть ли у нас хорошие новости. Вероятно, они спровоцированы слухами об открытии границ с Польшей. Благодарю всех, кто надеялся на освобождение Анджея Почобута. Но все остается по-старому. Анджей по-прежнему в камере, где будет сидеть срок, который для него вряд ли окончится даже с формальным окончанием. Не будем обманываться, всё это политическая игра, которая извела мою семью за эти годы и в которой человеческая жизнь ничего не значит».

Оксана права. Можно вспомнить, как после закрытия пункта пропуска «Бобровники – Берестовица» и заявления министра внутренних дел Польши о том, что переход будет открыт сразу после освобождения Анджея Почобута, Лукашенко изображал искреннее негодование и орал: «Как можно менять человека на пункт пропуска?!» Возможно, в тот момент он сам пытался поверить в собственное вранье, но на этот раз не получилось: уж слишком патетически и фальшиво это звучало. Потом еще пошел гулять по государственным эфирам некто Воскресенский, рассказывающий страшные истории про злого Почобута, к которому он, Воскресенский, пришел в роли доброжелателя и даже спасителя, а тот на него набросился с кулаками.

Роль Воскресенского была как раз в том, чтобы рассказывать на каждом углу, как Почобута всеми силами пытаются выпихнуть из тюрьмы, а он не соглашается. Дескать, и посол к нему приходил, и много всяких других людей, а он едва ли не приковал себя к батарее, чтобы ни в коем случае не выйти на свободу. Именно этот нарратив, возможно, и удалось скормить польскому правительству: мы готовы, а он не хочет. Хотя теперь-то все знают, как это происходит: заключенного никто не спрашивает, хочет он чего-то или не хочет, – просто командуют «с вещами на выход», надевают мешок на голову и везут в Литву. Я не хочу, конечно, чтобы Анджея выдворяли из страны с мешком на голове, — просто напоминаю, как это происходит. Ни одному политзаключенному из всех, кто был насильно вывезен из Беларуси, не задали ни одного вопроса. Николай Статкевич немедленно устроил акцию протеста прямо на границе – он отказался быть товаром. Только после его отчаянной акции выдворение политзаключенных за границу перестали называть освобождением.

Так что Почобут для Лукашенко – не человек, а товар, причем дорогой. И он надеется продать его как можно дороже. Пункты пропуска открылись без освобождения Почобута – обошлись никому не нужными мигрантами. (Думаю, их отсутствие либо временное, либо бенефициары этого бизнеса уже получили максимум прибыли.) А Почобут – товар штучный, брендовый, это вам не какой-нибудь масс-маркет. За него можно выторговать и что-нибудь посерьезнее, причем на уровне всего Евросоюза, а не только Польши.

Точно так же все напрасно ждали освобождения журналистки «Белсата» Катерины Андреевой. Ведь всех «белсатовцев», находившихся за решеткой, обещали освободить в рамках той самой «большой сделки» с американской стороной. Но Катерина уже не просто отдельная журналистка-политзечка. Теперь у нее еще и муж сидит. А за семейную пару, тем более пару журналистов, можно сорвать куда больший куш, чем за одиночек.

Так что не удивлюсь, если за двух католических священников, освобожденных вчера, Лукашенко тоже что-то урвал. Жадность его безгранична, а ненасытность беспредельна. Про таких говорят «прорва». И, судя по его нынешним габаритам, безразмерная прорва.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

