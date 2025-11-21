История с колонией летучих мышей в Бресте получила продолжение 1 21.11.2025, 13:10

2,254

Зоологи рассказали, как можно было помочь животным.

Вчера в TikTok завирусилось видео, где возле одной из многоэтажек Бреста прямо на земле лежат десятки летучих мышей. Часть животных, судя по всему, уже погибла, часть — еще двигалась и пыталась сбиться в кучу, издавая жалобный писк. Мы связались с экспертом и выяснили, что могло случиться и почему летучие мыши оказались в таком количестве рядом с жилым домом. Также зоологи рассказали, как можно было помочь животным, и составили чек-лист для подобных ситуаций.

«Что это за явление?» — задается вопросом голос за кадром, снимая на смартфон лежащих на земле летучих мышей. С этим же вопросом журналисты «Онлайнера» обратились к сотруднику лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси и создателю реабилитационного центра «КажанаПоліс» Алексею Шпаку.

— Сразу скажу, что это «рыжая вечерница» — не краснокнижный, но охраняемый законом вид летучих мышей. В настоящий момент они устраиваются на зимовку и могут зимовать в разного рода прохладных полостях. Вероятнее всего, целая колония мышей (около сотни) спряталась за обшивкой чьего-нибудь балкона — это частое явление.

Собеседник предположил, что хозяева квартиры могли обнаружить животных, допустим, во время ремонта балкона, и выбросить их на улицу. Но так делать было нельзя.

— Данный случай можно рассматривать как правонарушение, безвозвратное изъятие диких животных из природы. Это предполагает административную ответственность. Если не ошибаюсь, несколько базовых величин за одну особь.

— Животных можно еще спасти?

— Видео вчерашнее, и, скорее всего, они погибли.

Известно, что в Бресте есть волонтеры и, возможно, они успели среагировать на видео и спасти часть животных.

Что делать, если нашли летучую мышь?

В связи со случаем, произошедшим на днях в Бресте, когда выброшенной на улицу оказалась целая колония летучих мышей, зоологи обратились ко всем с просьбой не оставаться равнодушными в таких ситуациях и не отказывать в помощи беззащитным животным. Отметим, что вопреки множеству стереотипов, эти животные безобидны и неагрессивны.

— К сожалению, иррациональные страхи иногда приводят к гибели целых колоний, — рассказал зоолог компании «Дикая природа» Александр Винчевский. — А для восстановления популяций требуются десятилетия. Ведь самки «летучек» могут вырастить за год всего 1—2 детенышей.

Напомним, в Беларуси встречается 19 видов летучих мышей, и все они находятся под государственной охраной. Восемь видов рукокрылых включены в национальную Красную книгу. С наступлением холодов часть летучих мышей улетает, а часть остается зимовать. В этот период температура тела рукокрылых становится такой же, как у окружающей среды, поэтому для них критично важно вовремя найти подходящее убежище для зимовки с достаточно высокой влажностью и относительно низкой стабильной температурой (+1—8°С).

— Поздней осенью, когда начинается поиск мест для спячки, летучие мыши появляются в подъездах, квартирах и на балконах, в холода их нередко находят просто на земле без сознания из-за того, что температура понизилась и они впали в гибернацию, — рассказали в Минском центре реабилитации рукокрылых «Кажанаполіс».

Поэтому, если вы обнаружили беспомощное животное, постарайтесь ему помочь. Вот чек-лист на подобные случаи.

• Не паникуйте и не трогайте животное голыми руками. Наденьте плотные перчатки или изолируйте руки при помощи плотной одежды или ткани.

• Аккуратно поместите летучую мышь в коробку с вентиляцией, при этом отверстия не должны быть слишком большими.

• Обратитесь в Минский центр реабилитации рукокрылых «Кажанаполіс»: +375 29 213 92 57 (А1, Viber, Telegram, WhatsApp). Вас проконсультирует специалист по рукокрылым Алексей Шпак.

• Если вы из Минска или окрестностей, зверька могут принять на зимовку в «Кажанаполіс», а если вы из другого региона, то вам подскажут, как помочь «летучке» перезимовать.

Напомним, Минский центр реабилитации рукокрылых «Кажанаполіс» создан в 2018 году и работает на базе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. Центр круглогодично консультирует и оказывает практическую помощь в любых ситуациях, связанных с летучими мышами, а зимой принимает их на передержку.

Передержка выглядит так: животное осматривают, взвешивают, кормят, сажают в тканевые мешочки и подвешивают в холодильнике. Весной «постояльцев» выпускают на волю.

— Всего за время работы «Кажанаполіса» мы помогли перезимовать 1061 особи рукокрылых 10 различных видов, включая «краснокнижников», из 63 населенных пунктов Беларуси, — отметил старший научный сотрудник НПЦ НАН по биоресурсам, хироптеролог Алексей Шпак. — Чаще всего, конечно, мы имели дело с рукокрылыми так называемой «городской фауны», а именно двухцветными и поздними кожанами, а также рыжей вечерницей, которая в последние десятилетия начала зимовать в наших городах.

Алексей вспомнил случай, как в Солигорске жильцы обнаружили у себя под полом балкона колонию рыжей вечерницы (около 100 особей). И тогда история закончилась хорошо: хозяева бережно собрали всех летучих мышей и на вокзале Слуцка передали их на зимовку в «Кажанаполіс». Весной животных выпустили на природу.

