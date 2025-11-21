Лукашенко признался в совершении преступления 9 21.11.2025, 18:19

10,850

Диктатор виновен в тысячах смертей белорусов.

На встрече с учеными Лукашенко среди прочего обратился к событиям 2020 года, когда во всем мире принимались строгие карантинные меры во время пандемии коронавируса, а Беларусь была одной из тех стран, власти которых действовали демонстративно иначе. Теперь Лукашенко признался, что единства в этом вопросе у него с подчинёнными не было.

«А где вы были, уважаемые друзья, когда началась так называемая пандемия? Когда чуть власть не свергли. Когда я говорил: ребята, нужно идти в этом направлении. И ему говорил (показывает на нынешнего руководителя НАНБ Владимира Караника. — Ред.), он работал тогда у меня министром здравоохранения. Мы с ним прошли этот путь недопонимания.

Когда он пришел ко мне, закрыл университет какой-то. Закрыл из-за одной болезни. Я у него спрашиваю: «А кто дал тебе право закрывать учреждение?»

Смотрит на меня: «Ну, я думал…» Что ты думал? Прости, что я наш разговор передаю. Я ему тогда сказал: «Иди и лечи людей. Спасай людей, а университеты есть кому закрывать».

Следом прибежал тогдашний премьер-министр Сергей Румас. Это не ты его там подстрекал, сам прибежал. Всю страну на удалёнку, закроемся, потому что Россия закрылась.

Я говорю: «Дорогой мой, Россия может закрыться на год и после открыться, у неё нефть, газ, золото. У нас это есть? У нас этого нет». И после помните — остановите этот коронапсихоз. Вы же меня измочалили вдоль и поперек. И 20‑й год — одна из причин, что вы не поверили».

«Киберпартизанам» удалось добыть базы данных по всем умершим гражданам Беларуси. Как оказалось, COVID-19 унес 90 тысяч жизней, а не 7 тысяч, как утверждали власти. Самыми тяжелыми в 2021-м году были октябрь и ноябрь. Тогда ежемесячно умирало на 10—12 тысяч людей больше, чем обычно.

Отметим, именно 1 ноября 2021 года Белорусское объединение рабочих объявило забастовку, призывало людей оставаться дома, что помогло многим людям сохранить свои жизи.

