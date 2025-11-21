В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
Он оставался полностью герметичным и не был разграблен.
Археологи Будапештского исторического музея обнаружили уникальный римский саркофаг, которому насчитывается около 1700 лет, в районе Обуда на севере венгерской столицы. Находка была сделана во время масштабных раскопок на территории древнеримского поселения Аквинкум, сообщило агентство Associated Press.
Саркофаг оставался полностью герметичным (швы были залиты свинцом) и не был разграблен. Каменная крышка сохранила оригинальные металлические зажимы. Внутри археологи обнаружили скелет женщины, окруженный десятками артефактов — рядом лежали два целых стеклянных сосуда, бронзовые фигурки, 140 монет, костяная шпилька, янтарное украшение и фрагменты ткани с золотыми нитями.
«Особенность находки в том, что это был герметично закрытый саркофаг. Ранее его не трогали, поэтому он остался целым», — сказала Габриэлла Феньес, ведущий археолог раскопок.
По мнению археолога, эти предметы были погребальными дарами, предназначенными для «вечного путешествия» умершей.
Антропологический анализ останков позволит установить более точные данные о возрасте, здоровье и происхождении женщины. Археологи также рассчитывают найти дополнительные артефакты при просеивании слоя праха, извлеченного из саркофага.