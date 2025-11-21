закрыть
ООН: Почти 10 миллионов украинцев стали беженцами

  • 21.11.2025, 20:02
В большинстве случаев речь идет о женщинах, детях и пожилых людях.

Продолжающаяся более трех с половиной лет война в Украине ведет к росту числа беженцев из этой страны. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, и стали вынужденными переселенцами или были вынуждены уехать из страны. Такие данные Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) привело в пятницу, 21 ноября.

Только в нынешнем году от насилия бежали 122 тысячи человек, указали во всемирной организации. По ее сведениям, в большинстве случаев речь идет о женщинах, детях и пожилых людях из регионов, граничащих с линией фронта. С начала войны в Украине погибли или получили ранения сотни тысяч военнослужащих и мирных жителей, добавили в OCHA.

Тысячи жителей прифронтовых областей отрезаны от гуманитарной помощи

В ООН особо выделили бедственное положение тех, кто не покинул свои дома. В городах Покровск и Мирноград в Донецкой области до сих пор находятся около 1500 человек, в основном пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, и у них нет постоянного доступа к воде, электроэнергии и медицинскому обслуживанию, подчеркнули в OCHA. По данным управления ООН, в городе Лиман около 3000 человек отрезаны от гуманитарной помощи из-за продолжающихся боев.

Дети относятся к одной из самых уязвимых групп, отметили в организации. Многие несовершеннолетние неоднократно подвергались принудительному перемещению, а некоторые жили поблизости от районов боестолкновений или своими глазами видели, как разрушают их школы, дома и больницы, добавили в ООН.

