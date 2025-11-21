ООН: Почти 10 миллионов украинцев стали беженцами 5 21.11.2025, 20:02

2,300

В большинстве случаев речь идет о женщинах, детях и пожилых людях.

Продолжающаяся более трех с половиной лет война в Украине ведет к росту числа беженцев из этой страны. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, и стали вынужденными переселенцами или были вынуждены уехать из страны. Такие данные Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) привело в пятницу, 21 ноября.

Только в нынешнем году от насилия бежали 122 тысячи человек, указали во всемирной организации. По ее сведениям, в большинстве случаев речь идет о женщинах, детях и пожилых людях из регионов, граничащих с линией фронта. С начала войны в Украине погибли или получили ранения сотни тысяч военнослужащих и мирных жителей, добавили в OCHA.

Тысячи жителей прифронтовых областей отрезаны от гуманитарной помощи

В ООН особо выделили бедственное положение тех, кто не покинул свои дома. В городах Покровск и Мирноград в Донецкой области до сих пор находятся около 1500 человек, в основном пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, и у них нет постоянного доступа к воде, электроэнергии и медицинскому обслуживанию, подчеркнули в OCHA. По данным управления ООН, в городе Лиман около 3000 человек отрезаны от гуманитарной помощи из-за продолжающихся боев.

Дети относятся к одной из самых уязвимых групп, отметили в организации. Многие несовершеннолетние неоднократно подвергались принудительному перемещению, а некоторые жили поблизости от районов боестолкновений или своими глазами видели, как разрушают их школы, дома и больницы, добавили в ООН.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com