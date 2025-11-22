закрыть
Диетологи назвали три удивительных преимущества фиников для здоровья

3
  • 22.11.2025, 10:59
  • 3,052
Диетологи назвали три удивительных преимущества фиников для здоровья

Снижают уровень холестерина и не только.

Финики - богатый источник питательных веществ, но каковы их преимущества для здоровья, знают не все.

Диетолог Эми Дэвис объяснила, каковы преимущества фиников для здоровья и стоит ли добавлять их в свой рацион, пишет Prevention.

Польза фиников для здоровья

По данным Министерства сельского хозяйства США, в пяти финиках среднего размера, содержится:

277 калорий;

2 г белка;

0 г жира;

75 г углеводов;

7 г клетчатки.

Финики также богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. По данным Министерства сельского хозяйства США, к ним относятся:

64 миллиграмма (мг) кальция (6% от рекомендуемой суточной нормы потребления);

54 мг магния (17% от рекомендуемой суточной нормы потребления);

696 мг калия (27% от рекомендуемой суточной нормы потребления);

1,61 мг ниацина (12% от рекомендуемой суточной нормы потребления).

Финики могут поддерживать здоровье сердца

«Финики богаты магнием, калием и клетчаткой, которые помогают поддерживать здоровое кровяное давление, расслабляя кровеносные сосуды и нормализуя уровень натрия», - рассказала диетолог Мишель Рутенштейн.

Исследование показало, что ежедневное употребление фиников может способствовать снижению общего уровня холестерина и уровня «плохого» холестерина.

Финики помогают бороться с воспалением

«Финики также богаты антиоксидантами, включая флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты, которые помогают уменьшить воспаление, нейтрализовать свободные радикалы и защитить кровеносные сосуды от окислительного повреждения», - отметила Рутенштейн.

Фенольные кислоты, в частности, могут блокировать активность ферментов, связанных с развитием таких состояний, как высокое кровяное давление, нарушения обмена веществ и нейродегенеративные заболевания, согласно исследованию.

Не вызывают скачков сахара в крови

Несмотря на высокое содержание углеводов и сахара, исследования показывают, что финики не повышают уровень сахара в крови так, как другие продукты с высоким содержанием сахара. Более того, они могут даже способствовать его снижению, согласно исследованию. Это связано прежде всего с низким гликемическим индексом фиников, отметила Дэвис, что означает, что они медленно перевариваются и, как правило, не вызывают резких скачков уровня сахара в крови.

