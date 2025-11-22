Румыния поднимала F-16 из-за российских ударов по югу Одесской области
- 22.11.2025, 12:01
Было ли нарушение воздушного пространства страны НАТО?
В Румынии ночью 22 ноября поднимали в воздух истребители в связи с воздушными ударами РФ по югу Одесской области рядом с государственной границей, а для поселков над Дунаем объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Digi24.
Утром в субботу в Минобороны Румынии сообщили, что в ночь с 21 на 22 ноября в воздух поднимали два истребителя F-16 для мониторинга воздушного пространства у границы с Украиной в связи с очередной российской воздушной атакой.
В 01:33 для поселков на севере жудца Тулча объявили воздушную тревогу после идентификации российских ударных БПЛА в районе украинского Измаила.
В ведомстве отметили, что нарушений воздушного пространства Румынии не зафиксировано. Истребители вернулись на базу в Борче в 03:42.
«Мы постоянно на связи с союзниками, обмениваемся оперативной информацией в реальном времени и решительно действуем для обеспечения безопасности Румынии и восточного фланга НАТО», – добавили в сообщении.
Как сообщалось, в результате российского обстрела пострадал пункт пропуска «Орловка» на границе Украины и Румынии, его работа приостановлена до ликвидации последствий.