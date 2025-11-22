На Комаровке внезапно наступил Новый Год 22.11.2025, 12:20

1,740

Фрукты уже продают по другой цене.

По традиции журналисты Tochka.by прогулялись по главному рынку Минска. Каждый раз здесь можно найти что-то интересное. Рассказываем, чем примечательна Комаровка в эти выходные.

В столице все резко забыли про осень – как будто ее уже нет. А ведь еще все-таки конец ноября.

Однако это не мешает многим рынкам и ТЦ сменить декор. Вместо сена и тыкв – елки и гирлянды.

На Комаровке всех бурно поздравляют с Новым годом и Рождеством: на входе повесили огромные праздничные баннеры.

Обзор цен на ходовые овощи и фрукты тоже получился более красочным. Делимся эксклюзивными находками на главном рынке столицы.

Праздник к ним приходит

Почти все зимнее убранство Комаровки расположено на крытом рынке. Здесь есть странный гигантский Дед Мороз, инсталляции с елками и отсылками к зимним праздникам.

Поглазели – и отправляемся на еще действующий сезонный рынок. Он немного пустоват, но купить можно все.

Начнем с самого приятного. Хоть что-то дешевеет! Сейчас можно найти виноград и хурму всего от Br2 за 1 кг.

Правда, это будут фрукты не первой свежести и где-то хорошо подгнившие, но по такой цене... Считай, что даром. А если доплатить всего рубль, получите неплохие фрукты.

Идем дальше. Эквадорские бананы стоят Br4,5–6,9, хвостатые ананасы неизвестного происхождения – Br4,9–19,9. Цена на киви – Br6–46.

Радуют и мандарины. Самые дешевые варианты – всего по Br3,9 за 1 кг, элитные – по Br25.

Что касается апельсинов, то есть выгодные предложения – от Br5,9 за 1 кг. Одна из продавцов безудержно расхваливает свои лимоны всего по Br4,5. Согласимся, цена очень привлекательная.

Рядом на прилавке нашли и домашний лимон по обескураживающей цене в Br39,9 за 1 кг. Хорошо, что не за штуку. Он привезен из Узбекистана.

Эти фрукты вальяжно лежат в большой коробке, укутанные в бархатные салфетки. Что интересно, дорогущие лимоны надо бережно хранить именно в диапазоне от 0°C и до 5°C.

«Секретные» арбузы

Как всегда, цены на бахчевые прячутся или их кто-то скрывает – это уже даже начинает раздражать. А если спросишь, еще и отвечают недовольно.

Наш журналист немного порылся в дынях самостоятельно и нашел, наконец, ценник: Br9,9 за 1 кг. Есть на рынке и пару арбузов по «секретной» стоимости.

Яблоки отдают по Br3–10 за 1 кг. Груш мало – можно найти предложения по Br8–10.

Уже такая родная для белорусов фейхоа продается от Br4,9 за 1 кг. Для ценителей этого плода есть предложения по Br35.

Что касается ягод, то 0,5 л облепихи стоят Br10, а столько же клюквы – в два раза дешевле, то есть Br5.

Кое-где находится клубника по Br35–40 за 1 кг, а также брусника – по Br10–11.

Всякому овощу свое время

На овощи скачков цен мы не зафиксировали. Все примерно так же, как и на прошлой неделе. Пресловутая белорусская стабильность радует.

Наш журналист не обнаружил дешевого чеснока. Кроме того, стало больше выбора картошки по приятной цене. Кое-где зелень скинула в цене пару рублей (в расчете за 1 кг). Меньше стало белорусских помидоров и огурцов.

Итак, картофель можно приобрести по Br0,99–3 за 1 кг, капусту белокочанную – по Br0,99–2,99, лук – по Br1,5–3,5.

Также некоторые продолжают торговать обрубками моркови по Br0,5 за 1 кг. В среднем по рынку цена на нее – Br2–4. Свекла доступна за Br0,99–4, а вот стоимость тыквы – Br2–6.

На рынке все еще есть белорусские огурцы. Самые дешевые стоят Br5, за отборный «родничок» без зазора совести попросят Br25.

Белорусских томатов тоже стало значительно меньше. В целом на рынке помидоры продаются по Br4–25 за 1 кг. Самые дешевые перцы – почти за Br2, в среднем – за Br5–10.

Есть немного лесных грибов. Мы нашли только опята по Br25 за 1 кг. Обычные шампиньоны стоят Br9–12.

Чеснок стоит Br13,9–20 за 1 кг, простая зелень – Br13–20.

