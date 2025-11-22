В Госдуме РФ отвергают мирный план США 9 22.11.2025, 17:24

13,518

Россия хочет продолжать войну.

Россия не должна соглашаться на новое предложение США по достижению мира с Украиной, так как это «провокация», которая не приведет к реальному прекращению войны, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «Целиком и полностью конфликт может быть разрешен только в случае нашей однозначной Победы на фронте и украинской капитуляции… При любом другом исходе противостояние лишь будет отложено», — написал он.

С точки зрения Журавлева, «американская идея заключается в том, чтобы оставить Украину в качестве сдерживающего фактора для России». «Усеченная и в территориальном, и в военном смысле, она все равно будет представлять для нас значительную угрозу, и на западных границах придется держать армию. У США таким образом окажутся развязанными руки для готовящегося противостояния с Китаем. Надеюсь, что на такие провокации российская сторона не согласится», — отметил депутат. Он добавил, что в целом «странно было бы приравнивать» американский план к требованиям России, «как бы ни пытались представители США изобразить, будто подписание такого договора» в ее интересах.

Отметим, план США отвергают и европейцы. Представители ведущих европейских государств намерены в воскресенье 23 ноября обсудить с США и Украиной американский мирный план. Как подтвердили DPA в правительственных кругах Германии, встреча пройдёт в Женеве.

