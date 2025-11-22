Российский актер Сергей Безруков попал в скандал в Узбекистане 7 22.11.2025, 20:35

9,260

Сергей Безруков

Узбекистанцы требуют запретить для него въезд в страну.

Российский актёр Сергей Безруков, известный по ролям в сериалах «Бригада», оказался в центре общественного скандала в Узбекистане, передаёт ulysmedia.kz.

Поводом для негодования стала недавняя пресс-конференция, на которой Безруков, вспоминая свою поездку в Ташкент, попытался имитировать манеру речи местных жителей. Такой жест многие узбекистанцы сочли насмешкой и проявлением неуважения к национальной культуре. Они требуют запретить для него въезд в страну.

Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратхожа раскритиковал артиста, отметив, что тот «воспринимает подарки и внимание людей как реквизит для собственного спектакля».

— Тут проявилось то, что российская культура десятилетиями культивирует и демонстрирует в анекдотах: чукчи, х*хлы, «малые народы» — для высмеивания. Чужая культура — для снисходительного подшучивания. И вот вы, стоя в реальной стране, автоматически воспроизводите ту же оптику: раздражение, удивление, попытка показать себя «выше», неким «белым человеком», а остальные аборигены или индейцы, — написал ректор.

Отметим, Сергей Безруков активно поддерживает войну РФ против Украины.

