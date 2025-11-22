ХАМАС объявил Уиткоффу, что прекращение огня закончено 22.11.2025, 22:12

2,138

Террористы готовы воевать.

ХАМАС заявил американским посланникам, что, с его точки зрения, перемирие в Газе «завершилось», и группировка «готова воевать».

Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на осведомлённые источники, пишут «Детали».

Несмотря на это, ХАМАС пока не сделал официального заявления по этому поводу.

По данным «Аль-Арабия», в ХАМАС дали понять Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что «прекращение огня должно быть взаимным» и что «Газа не будет вторым Ливаном». В ХАМАСе пожаловались на удары Израиля по сектору Газа и сравнили их с непрекращающимися атаками ЦАХАЛа по целям «Хизбаллы».

Американский источник, осведомлённый о деталях, заявил в комментарии Walla: «ХАМАС ещё не выходит из соглашения, но дал ясно понять, что не сможет дальше терпеть израильские удары, Газа не будет Ливаном с их точки зрения, и я надеюсь, что мы сможем сдержать ситуацию».

Другой источник отметил: «США в курсе израильских ударов и, безусловно, понимают необходимость Израиля защищать своих солдат в Газе после того, как по ним был нанесён удар».

Сегодня, 22 ноября, ЦАХАЛ сообщил о грубом нарушении перемирия в Газе. Вооружённый террорист на джипе, двигаясь по гуманитарному коридору, пересёк «жёлтую линию» в секторе Газа и открыл огонь по израильским силам. Он был в считанные секунды ликвидирован. Затем в ответ на этот инцидент ВВС ЦАХАЛа начали наносить удары по целям ХАМАСа по всему сектору Газа.

И это был не единственный инцидент в секторе. Ранее сегодня израильские военные обнаружили трёх террористов в районе Рафиаха и ликвидировали их. Вероятно, это те самые террористы, которые вчера вышли из подземного тоннеля в восточной части Рафаха и затем попытались скрыться.

В двух других отдельных инцидентах на севере Газы военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили четырёх террористов, которые пересекли «жёлтую линию» и продвигались в направлении сил ЦАХАЛа, представляя угрозу. Израильские военные при поддержке ВВС ликвидировали двоих боевиков.

