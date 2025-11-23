ВСУ зачистили от россиян центр Покровска 7 23.11.2025, 12:19

5,778

Врагу не удается закрепиться в ключевом городе.

Украинские защитники сохраняют позиции в центре Покровска и зачистили от врага районы железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный. Россиянам не удается закрепиться.

Об этом сообщает Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске. В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться», - сообщили в ДШВ.

К ликвидации врага в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.

В частности, на днях зачистку от вражеского присутствия провел 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.

Отмечается, что это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, который безуспешно пытается усилить давление на северную часть города. При любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет максимальные потери.

Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 - ранены.

