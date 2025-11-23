Битва за Покровск: спецназ нанес серию ударов по целям россиян в Донецкой области 1 23.11.2025, 15:47

Успешные моменты показали на видео.

Подразделения Сил специальных операций ВСУ с применением Middle strike дронов нанесли серию ударов по целям врага, который ведет наступательные действия в сторону Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.

Как сообщается, в самом городе Покровск была уничтожена важная вражеская позиция, которая предоставляла значительное тактическое преимущество российской армии на поле боя.

«Высоту» на промышленном объекте использовали снайперы противника, которые брали обширный участок территории под огневой контроль.

Также, это здание служило точкой накопления личного состава врага. ССО успешным ударом Middle strike дрона типа барражирующий боеприпас уничтожили важную позицию и живую силу противника.

В селе Шахово было обнаружено и уничтожено место накопления штурмовых групп российской армии. В момент удара в здании размещался личный состав 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Отмечается, что перед этим подразделением стоит задача замыкания кольца вокруг Покровска с Севера. Несколько дронов ССО успешно достигли цели.

В селе Сонцовка поражен пункт временной дислокации и склад боеприпасов экипажа ударных БПЛА из состава 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ. Дронами ССО была уничтожена живая сила противника.

В городе Докучаевск был уничтожен вражеский склад боеприпасов. Объект использовался российской армией как точка хранения, распределения и отгрузки боевых средств группировки войск, ведущей наступление на Покровск.

В селе Рыбинское было успешно поражено расположение подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Восток» ВС РФ. Бывшие производственно-складские помещения использовались как военный объект.

На территории предприятия врагом были обустроены инженерно-фортификационные сооружения. Длительное время фиксировалась активность военного грузового автомобильного транспорта. После определения приоритетных целей дроны ССО нанесли успешные поражения по нескольким объектам на территории.

