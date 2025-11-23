закрыть
23 ноября 2025, воскресенье, 20:39
Трамп написал нервный пост на фоне переговоров в Швейцарии

  • 23.11.2025, 19:32
Дональд Трамп

Он принялся обвинять и Украину, и Европу.

Американский президент Дональд Трамп обвинил украинские власти в «отсутствии благодарности» за усилия США в достижении мира.

«Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также раскритиковал Европу за то, что она «продолжает покупать нефть у России».

«Я унаследовал войну, которая никогда не должна была состояться, войну, которая является проигрышной для всех, особенно для миллионов людей, которые так бессмысленно погибли», — говорится в заметке Трампа.

Российскую нефть сейчас закупают две страны ЕС — Венгрия и Словакия. 21 ноября Трамп освободил их от санкций за закупки.

Отметим, 23 ноября в Женеве проходят переговоры делегаций США, Украины и Европы.

