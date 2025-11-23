закрыть
Зеленский ответил на пост Трампа

  • 23.11.2025, 21:42
Зеленский ответил на пост Трампа
Владимир Зеленский

Украина всегда была благодарна США.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье сообщил о телефонном разговоре с французским визави Эмманюэлем Макроном, посвящённом обсуждению мирной инициативы США.

Об этом Зеленский написал на X.

Зеленский сказал, что представители Украины и Франции работают в Женеве, «и очень важно, чтобы был практический результат и чтобы это приближало Украину и всю Европу к надёжному миру и безопасности».

«Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнёры услышат наши аргументы», – добавил он.

Глава государства отдельно сказал, что благодарен «за всё, что Америка и президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность».

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал украинскую власть и своего предшественника Джо Байдена за то, что они допустили полномасштабное нападение России на Украину.

