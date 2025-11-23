В США тихо распустили созданный Маском DOGE 23.11.2025, 22:22

На восемь месяцев раньше срока.

Департамент эффективности государственного аппарата (DOGE), созданный администрацией Дональда Трампа под руководством миллиардера Илона Маска, фактически прекратил работу.

Об этом сообщает Reuters.

В Управлении кадровой службы США сказали, что такой структуры, как DOGE, «не существует». Директор Управления Скотт Купор сказал Reuters, что Департамент больше не является «централизованной структурой».

Прекращение работы DOGE произошло на восемь месяцев раньше запланированного срока, пишет Reuters: президент США ранее подписал указ, согласно которому Департамент должен был просуществовать до июля 2026 года.

Тем не менее, Трамп и его администрация публично сигнализировали об исчезновении DOGE с лета 2025 года, говоря о ведомстве в прошедшем времени.

