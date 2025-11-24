Как изменились цены на Комаровке? 24.11.2025, 12:12

Разброс цен огромный, а очереди — только там, где дешевле.

Минский Комаровский рынок в конце ноября радует изобилием зимних фруктов: одних только видов мандаринов мы насчитали не менее десяти. Причем найти их можно как по 8-10 рублей за 1 кг, так и по 3-4 рубля, пишет Smartpress.by.

– Нет, что вы, они хорошие – не мерзлые и не подпорченные. Хорошие, – объясняют продавцы, когда спрашиваем, почему, казалось бы, одинаковые фрукты стоят так по-разному. – Вот эти, например, по 3 рубля, хотя и без косточки, но имеют кислинку. А те, по 8 рублей, приторно-сладкие.

Аналогичным образом увеличился и ассортимент хурмы. Ее некоторые виды, например, «Королек», также стоят около 4 рублей, в то время как «Ка-ки» – 7-8 рублей за 1 кг.

Дешевеет и фейхоа. Причем в тех же ценовых категориях: с 8-10 рублей за 1 кг до 3-5 рублей. Впрочем, этот заморский фрукт на прилавках задерживается ненадолго, поэтому кто ждал низких цен – надо брать.

Наконец, в ноябре, радуют яблоки… Они продаются не только по 7-10 рублей за 1 кг, но и по 3-5 рублей. Сорта белорусские, фрукты выглядят вполне аппетитно.

Из ягод помимо сезонного винограда (3-13 рублей за 1 кг) продается клюква (10-12 рублей за 1 кг), слива (5-7 рублей за 1 кг) и облепиха в стаканчиках. Если постараться, можно найти еще голубику (100 рублей за 1 кг) и даже клубнику (25 рублей за 1 кг).

Продолжают радовать овощные ряды. Кроме ароматных разнообразных томатов, огурцов и сладких перцев по 8-15 рублей за 1 кг, на некоторых точках аналогичные овощи можно найти за 2-5 рублей. И именно там ожидаемо стоят очереди…

