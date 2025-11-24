Что будет, если пить травяной чай каждый вечер 4 24.11.2025, 14:16

Фото: fermate / Getty Images

Диетолог назвал пять полезных эффектов.

Травяные чаи, как правило, безопасны для большинства людей, если их употреблять умеренно.

Травяные чаи изготавливаются из сушеных трав, фруктов, специй и цветов, которые могут естественным образом улучшить здоровье. Степень их влияния на организм зависит от состава чая, лекарств, которые вы принимаете, и общего вашего состояния, пишет Verywellhealth.

Зарегистрированный диетолог Эллисон Геррис назвала 5 преимуществ травяных чаев.

1. Успокаивают желудок и улучшают пищеварение

Некоторые травяные чаи могут помочь успокоить расстройство желудка или улучшить пищеварение. Согласно исследованию, вышедшему на страницах журнала Food Science & Nutrition, имбирь содержит активное вещество под названием гингерол, которое ускоряет продвижение пищи через пищеварительный тракт. Это способствует уменьшению изжоги и вздутия живота.

Ромашка и мята перечная также известны тем, что помогают облегчить симптомы расстройств пищеварения.

2. Способствуют лучшему сну

Простой акт медленного выпивания чашки травяного чая как часть вашего ритуала перед сном может способствовать лучшему сну. Ромашка, лаванда и мелисса известны своей способностью успокаивать и улучшать качество сна.

Среди других чаев, которые могут помочь вам заснуть, - пассифлора, магнолия, валериана. Однако некоторые из них способны вызвать неприятные побочные эффекты. Так, как утверждает Национальный институт здравоохранения США, валериана способна усиливать действие алкоголя или седативных препаратов. Если вы беременны или кормите грудью, стоит проконсультироваться с врачом относительно потенциальных рисков, связанных с употреблением чая из валерианы каждый вечер.

3. Поддерживают здоровье сердца

Исследование, которое вышло на страницах Diabetology & Metabolic Syndrome, показало, что экстракты оливковых листьев могут значительно снизить кровяное давление. Во время наблюдения за людьми с гипертонией и диабетом второго типа ученые заметили значительное снижение кровяного давления у тех, кто пил чай из оливковых листьев дважды в день в течение четырех недель.

Антиоксидантные антоцианы в чае из гибискуса полезны для здоровья сердца - они снижают систолическое и диастолическое артериальное давление, а также уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов. Однако этот напиток может взаимодействовать с некоторыми диуретиками и аспирином, поэтому проконсультируйтесь с врачом, если вы принимаете эти лекарства.

Ромашка также обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Известно и то, что боярышник может снижать артериальное давление у людей с легкой гипертензией.

4. Снижают риск хронических заболеваний

Имбирь может облегчить воспаление, боль, желудочно-кишечные расстройства, метаболический синдром. Однако он еще и замедляет свертываемость крови и может быть опасным, если вы принимаете антитромбоцитарные или антикоагулянтные препараты, поэтому спросите своего врача, можно ли вам употреблять этот чай.

Ромашка обладает антиоксидантными свойствами, которые стимулируют иммунную систему и могут защищать от воспалительных заболеваний.

Астрагал, эхинацея и ройбуш могут усиливать иммунную функцию, эхинацея и бузина - улучшать состояние при респираторных инфекциях. Петрушка содержит биоактивные соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами, что может помочь облегчить различные заболевания.

5. Уменьшают раздражение кожи

Плоды шиповника богаты витамином С и обладают противовоспалительными свойствами, которые могут поддерживать здоровье кожи и способствовать заживлению ран. А чай из крапивы уменьшает раздражение кожи.

Некоторые предостережения

При употреблении чая имеют значение дозировка, способ приготовления и чистота. Если вы покупаете напиток и хотите получить от него максимум пользы, проверяйте, нет ли в его составе добавленного кофеина, сахара или других ингредиентов, которых следует избегать.

Некоторые травы, такие как одуванчик, крапива, петрушка, являются естественными мочегонными средствами, о чем надо помнить, если пить чай перед сном.

Травяные чаи, как правило, безопасны для большинства людей, если их употреблять умеренно. Однако даже натуральные продукты могут вызывать побочные эффекты, в частности расстройство желудка. Если вы планируете пить травяной чай каждый вечер, проконсультируйтесь с фармацевтом или другим медицинским работником относительно возможного взаимодействия с лекарствами или пищевыми добавками.

