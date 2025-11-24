В Анголе стартовал неформальный саммит ЕС по Украине

В Анголе стартовал неформальный саммит ЕС по Украине3
- 24.11.2025, 14:58
- 1,178
Главная тема: общая позиция перед следующим этапом переговоров.
В столице Анголы Луанде 24 ноября начался неформальный саммит лидеров государств Европейского Союза по обсуждению мирного плана для Украины, который созвал президент Европейского совета Антониу Кошта: физически присутствуют десять глав государств ЕС, остальные присоединились по видеосвязи.
Об этом корреспонденту «Европейской правды» сообщил на условиях анонимности один из европейских чиновников, осведомленный с подготовкой заседания.
На саммит по вопросу мира в Украине в Анголу прибыли десять лидеров государств ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антониу Кошта.
«Неформальный саммит продолжается. Возглавляет собрание президент Европейского совета. В заседании участвует президент фон дер Ляйен, а также лидеры Польши, Испании, Чехии, Португалии, Германии, Хорватии, Словакии, Нидерландов, Италии и Ирландии», – сообщил собеседник «Европейской правды».
Он добавил, что высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас принимает участие в мероприятии по видеосвязи.
Также дистанционно присутствуют главы Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Дании, Эстонии, Греции, Финляндии, Франции, Венгрии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Румынии, Словении и Швеции.
Главный вопрос повестки дня – позиция ЕС по мирному плану для Украины, информирование о результатах переговоров в Женеве 23 ноября, планирование дальнейших совместных действий Европейского Союза.
Место проведения встречи – столица Анголы Луанда – обусловлено заранее запланированным совместным саммитом ЕС с Африканским Союзом, который начался утром 24 ноября.