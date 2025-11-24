закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус Сармат Цакоев стал чемпионом Европы по таэквондо

  • 24.11.2025, 15:35
Белорус Сармат Цакоев стал чемпионом Европы по таэквондо
Сармат Цакоев

В финале был побежден спортсмен из России.

Сборная Беларуси ярко выступила на чемпионате Европы по таэквондо в олимпийских весовых категориях, который прошёл в Швейцарии. Наши спортсмены завоевали четыре медали – одну золотую, одну серебряную и две бронзовые, пишет smartpress.by.

Победителем в категории до 68 кг стал Сармат Цакоев. На пути к титулу он последовательно выиграл у израильтянина Этана Генцеля, болгарина Стефана Стаменова, поляка Матеуша Хшановского и украинца Владимира Быстрова, а в финале оказался сильнее россиянина Ильи Данилова. Для Цакоева это второй титул чемпионата Европы: в 2021 году он побеждал, выступая за российскую сборную.

Серебро в категории до 57 кг завоевала Юлия Витко. Бронзовые медали принесли команде Георгий Гурциев (до 58 кг) и Мария Струнец (до 49 кг). Всего в турнире участвовали 11 белорусских атлетов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип