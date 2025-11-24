Единственный фильм Квентина Тарантино, запрещенный к показу в кинотеатрах 1 24.11.2025, 15:48

Квентин Тарантино

Режиссер не пошел на компромисс с жесткими требованиями цензуры.

Несмотря на привычное внимание к сценам насилия, нецензурной лексике и спорной исторической трактовке, ни один фильм режиссера Квентина Тарантино ранее не сталкивался с полным запретом показа. Исключение случилось с его картиной «Однажды… в Голливуде», и причиной стала реакция Китая, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Проблема возникла из-за изображения Брюса Ли. Дочь легендарного бойца, Шеннон Ли, подала жалобу в Национальное управление кинематографии Китая, требуя заблокировать премьеру до внесения изменений в сюжет, где Ли терпит поражение от персонажа актера Брэда Питта, Клиффа Бута. Решение о запрете было принято за неделю до планируемой премьеры, что стало серьезным ударом по компании Bona Film Group, которая финансировала фильм и имела права на его локальный прокат.

Ранее фильмы Тарантино также сталкивались с проблемами за рубежом: его дебют «Бешеные псы» временно запретили к выпуску на видео в Великобритании из-за сцены пытки, а «От заката до рассвета» был запрещен в Ирландии до 2004 года. Германия в свое время ограничила показ фильма «Планета страха» за «вред для молодежи».

Однако в случае с Китаем Тарантино отказался редактировать сцены Ли. Он не пошел на компромисс с жесткими требованиями цензуры, и фильм так и не был показан в китайских кинотеатрах.

Таким образом, «Однажды… в Голливуде» стал первым фильмом режиссера, полностью заблокированным для кинопоказа, подтверждая принципиальность Тарантино и его готовность отстаивать авторскую версию картины любой ценой.

