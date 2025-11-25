В Варшаве демонтировали пророссийский палаточный пункт возле посольства США 25.11.2025, 12:13

Организатор оказался в психиатрической клинике.

После более чем года присутствия в самом центре Варшавы был разобран палаточный пункт сторонников Владимира Путина, установленный напротив посольства США на Аллеях Уяздовских. Демонтаж стал возможным после того, как службы зафиксировали нарушение, допущенное организатором, пишет «Gazeta Wyborcza».

Год пророссийской агитации в центре столицы

С 17 августа 2024 года на Аллеях Уяздовских стоял шатер, где активисты, поддерживающие политику Кремля, распространяли антисемитские и антиукраинские тезисы. Варшавяне и туристы, направлявшиеся в сторону Лазенок Крулевских, на протяжении более года были вынужденными свидетелями демонстративной пропаганды российского режима.

Активисты раздавали листовки, в которых Путина называли «жертвой войны в Украине», а ответственность за конфликт возлагали на политиков и общественных деятелей, якобы связанных с еврейскими организациями. Среди упомянутых были бывший президент Польши Анджей Дуда, экс-президент Украины Виктор Ющенко, журналистка и писательница Энн Эпплбаум, бывший министр юстиции Польши Адам Боднар и главред «Gazety Wyborczej» Адам Михник.

На вывешенных на штабеле транспарантах размещались лозунги:

«Кочевники, хватит натравливать нас на русских!»,

«Антиполонизм US-RAELA»,

«Должна ли Польша стать второй Палестиной?».

Во время проходивших у палатки акций выступали представители пророссийских группировок, включая Войцеха Ольшанского («Ящур»).

Организатор — известный сторонник Лукашенко

Инициатором установки палатки был Анджей Закшевский, лидер движения «Суверенность польского народа», известный среди польских националистов как сторонник Александра Лукашенко. Именно он организовывал «спонтанную охрану» российского посла Сергея Андреева во время мероприятий на кладбище-мавзолее советских солдат в мае 2024 года.

Движение продвигает идеи выхода Польши из ЕС и НАТО, а также сотрудничества с Россией. На президентских выборах организация поддержала Мацея Мацяка, сторонника сотрудничества с Кремлем, который набрал лишь 0,19% голосов.

Почему город не мог вмешаться раньше

Закшевский воспользовался правом на проведение собраний, предусмотренным польским законодательством. В сентябре 2024 года пресс-секретарь варшавской мэрии Моника Бойт сообщила, что городские власти не имели права отказать в проведении заявленного собрания, поскольку это нарушало бы Конституцию.

Ключевая ошибка организатора

Ситуация изменилась, когда в палатке были обнаружены газовые баллоны.

По словам представителя Управления городских дорог Якуба Дыбальского, пожарные установили, что объект представляет угрозу жизни и здоровью людей как внутри, так и вокруг него. Это дало юридическое основание для принятия решения о демонтаже палатки вместе с оборудованием и размещенными материалами.

Кроме того, в последние месяцы шатер уже не являлся формально зарегистрированным собранием и расценивался как незаконное занятие дорожного пространства, что позволило начать административные процедуры против организаторов.

Демонтаж и госпитализация организатора

Вечером 20 ноября палатка была демонтирована при участии полиции, муниципальной стражи и пожарных. Как стало известно, Анджей Закшевский сопротивлялся. Полиция вызвала на место скорую помощь, которая доставила его в Психиатрическую клинику Варшавского медицинского университета на улице Нововейской.

