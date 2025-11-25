Российский самолет пылает после атаки БПЛА на аэродроме в Таганроге
- 25.11.2025, 12:49
Видеофакт.
В российском Таганроге во время ночной атаки БПЛА загорелся самолет на военном аэродроме.
Об этом пишет ASTRA.
Очевидцы сняли видео, на котором видно горящий самолет.
Согласно анализу, оно снято в 700-800 метрах от места пожара.
Аналитики установили, что горит самолет на военном аэродроме «Таганрог-Южный». Он является главной испытательной базой авиастроительного предприятия ТАНТК им. Г. М. Бериева (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева).
Что известно о предприятии?
ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» — авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Также на заводе проводят капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.