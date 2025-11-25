закрыть
Российский самолет пылает после атаки БПЛА на аэродроме в Таганроге

  • 25.11.2025, 12:49
  • 3,920
Российский самолет пылает после атаки БПЛА на аэродроме в Таганроге

Видеофакт.

В российском Таганроге во время ночной атаки БПЛА загорелся самолет на военном аэродроме.

Об этом пишет ASTRA.

Очевидцы сняли видео, на котором видно горящий самолет.

Согласно анализу, оно снято в 700-800 метрах от места пожара.

Аналитики установили, что горит самолет на военном аэродроме «Таганрог-Южный». Он является главной испытательной базой авиастроительного предприятия ТАНТК им. Г. М. Бериева (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева).

Что известно о предприятии?

ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» — авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Также на заводе проводят капитальный ремонт самолетов авиации ВМФ России и Дальней авиации российских ВВС.

