Макрон готовится представить план добровольной военной службы во Франции 25.11.2025, 13:53

Новая программа направлена на подготовку резервов и усиление армии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг объявит о создании новой системы добровольной военной службы. Инициатива, не предполагающая возвращения всеобщего призыва, получила широкую поддержку практически всех политических сил страны, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Новая программа направлена на подготовку резервов и усиление армии на фоне растущей угрозы со стороны России. Франция — не единственная страна Европы, рассматривающая подобные меры: Германия планирует обязательную регистрацию 18-летних мужчин, а Польша заявила о намерении обучить военному делу всех взрослых мужчин, хотя обе страны также избегают прямого возвращения призыва.

Согласно плану, добровольцы будут проходить серьезную военную подготовку. Возвращение обязательной службы, отмененной бывшим президентом Франции Жаком Шираком в 1997 году, в повестку не входит. В четверг Макрон посетит 27-ю горнопехотную бригаду в Варсе, где и представит проект. Как уточнили в Елисейском дворце, президент подчеркнет необходимость подготовки страны к «растущим угрозам» и укрепления моральной устойчивости нации.

Для реализации программы потребуется законодательная реформа, а обновленный закон о военном планировании будет представлен до 21 декабря.

Проект поддержали как правые, включая республиканца Седрика Перрена и лидера «Национального объединения» Жордана Барделлу, так и левые. Барделла назвал отмену призыва «ошибкой», но признал, что ресурсов для обучения всех молодых французов сейчас недостаточно.

Франция планирует увеличить число резервистов до 105 тысяч человек к 2035 году — против примерно 44 тысяч в 2024-м.

