Три высокорейтинговых фильма, которые основаны на реальных событиях

Один из них рассказывает о покорении самой высокой горы мира.

Фильмы на реальных событиях всегда привлекали особое внимание. Ведь это киноистории, которые не просто рассказывают вымышленные события.

Они показывают потрясающую правду, поэтому такие ленты воспринимаются по-особенному. В материале «24 Канала» собрали высокорейтинговые киноистории, которые никого не оставят равнодушным.

«Эверест»

Рейтинг IMDb: 7.1

«Эверест» – высокорейтинговый фильм 2015 года, основан на реальных событиях. Он рассказывает о Робе Холле, который решает покорить самую высокую гору мира. Мужчина собирает группу альпинистов и даже не осознает, чем это может обернуться для них.

Страшный шторм, снежная буря и настоящие испытания на выживание – все это не выдумка, а реальные события. Лента до самого конца держит в напряжении, особенно если понимать, что перед нами не художественная фантазия, а настоящая история.

«127 часов»

Рейтинг IMDb: 7.5

Еще один высокорейтинговый фильм на реальных событиях, который стоит увидеть поклонникам жанра, – «127 часов». Премьера ленты состоялась 12 ноября 2010 года.

Это история о скалолазе и любителе настоящих приключений. Мужчина снова едет в горы в одиночку и оказывается в смертельной ловушке. Его ждут 127 часов без еды, воды и любой надежды на счастливый конец.

Именно в этих условиях можно наблюдать невероятную силу воли и характера. Фильм погружает зрителя в атмосферу пустыни и держит в напряжении до самого финала. Отдельно стоит отметить выдающуюся актерскую игру, которая покоряет всех.

«Дикая»

Рейтинг IMDb: 7.1

Это приключенческая биографическая драма, которая рассказывает о Шерил Стрейд. В ее жизни началась по-настоящему черная полоса: неудачный брак, смерть матери и много других трудностей, которые серьезно повлияли на ее состояние.

Она решает, что спасет себя только пешее путешествие по территории Pacific Crest Trail – маршруту через высокие участки хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Однако пеший туризм не стоит всегда романтизировать, ведь это настоящая история о самопознании, опасность и силу воли.

