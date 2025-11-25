Президент Польши назвал белорусов среди народов-наследников Речи Посполитой 1 25.11.2025, 19:44

Кароль Навроцкий также упомянул Франциска Скорину.

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с лекцией в Карловом университете в Праге и назвал белорусов среди народов-наследников Речи Посполитой. Также он упомянул Франциска Скорину – «символ великой личности эпохи Возрождения для белорусов».

Президент Польши Кароль Навроцкий посетил Карлов университет в Праге 24 ноября во время официального визита в Чехию и выступил там с лекцией. Запись опубликовала канцелярия главы соседнего государства, заметил «Белсат».

Среди прочего Навроцкий заявил, что поляки – один из старейших европейских народов:

«Мы были одними из первых, кто перестал быть просто этнической нацией... и стал совокупностью граждан собственной республики. Эта Речь Посполитая была страной, в которой предки современных поляков разделяли принцип «свободный со свободными, равный с равными» с предками современных литовцев, белорусов, украинцев и евреев».

Кроме того, польский президент упомянул первопечатника Франциска Скорину, когда говорил о том, что «идея любой цензуры чужда польской политической культуре». Навроцкий рассказал о случае конца XVI века, когда гетман великий коронный Ян Замойский отказался уничтожать книги, в которых царь Иван Грозный «был представлен в негативном свете»:

«Это общая традиция Речи Посполитой и Чешской Республики. Неслучайно Франциск Скорина, который сегодня является для белорусов символом великой личности эпохи Возрождения, напечатал свою первую в мире Библию, написанную кириллицей на старобеларусском языке, здесь, в Праге, в 1517 году, а другие свои работы – в Вильнюсе, столице Великого Княжества Литовского».

