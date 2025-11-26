закрыть
26 ноября 2025, среда, 9:03
Симоньян предложила россиянам помощь от умершего мужа

1
  • 26.11.2025, 8:40
  • 1,656
Симоньян предложила россиянам помощь от умершего мужа
Маргарита Симоньян

Покойный Тигран Кеосаян, по мнению пропагандистки, должен чинить крыши.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что готова помочь россиянам после атаки БПЛА вместе с умершим мужем Тиграном Кеосаяном.

«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам. Ничего, Украина. Оставайся и зимуй. И эту обиду на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вместе с Парижем. И скоро уже, с Божьей помощью», — заявила пропагандистка в своем Telegram-канале 25 ноября.

Она отметила, что готова «с Тиграном» помочь, если кому-то из россиян нужна помощь после атаки. В частности, необходимо починить крышу «или еще что-то». В таком случае Симоньян призвала писать в комментарии.

