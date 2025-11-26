Симоньян предложила россиянам помощь от умершего мужа

Симоньян предложила россиянам помощь от умершего мужа1
- 26.11.2025, 8:40
Покойный Тигран Кеосаян, по мнению пропагандистки, должен чинить крыши.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что готова помочь россиянам после атаки БПЛА вместе с умершим мужем Тиграном Кеосаяном.
«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам. Ничего, Украина. Оставайся и зимуй. И эту обиду на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вместе с Парижем. И скоро уже, с Божьей помощью», — заявила пропагандистка в своем Telegram-канале 25 ноября.
Она отметила, что готова «с Тиграном» помочь, если кому-то из россиян нужна помощь после атаки. В частности, необходимо починить крышу «или еще что-то». В таком случае Симоньян призвала писать в комментарии.