В Беларуси не стало памятника природы
- 26.11.2025, 11:57
Видимо, причина в усыхании.
Добрушские островные ельники официально прекратили существование. Постановление Минприроды об этом было опубликовано 26 ноября на Национальном правовом интернет-портале.
«Прекратить функционирование ботанического памятника природы республиканского значения «Островные ельники Добрушские» в Добрушском районе Гомельской области в связи с утратой ценного природного объекта, в целях сохранения которого он объявлялся», — говорится в документе.
Памятник природы был создан в 1963 году на площади 30,8 га, чтобы сохранить высоковозрастное еловое насаждение с преобладанием в составе древостоя острочешуйчатой формы ели европейской, имеющей ботаническую и научную ценность.
К 2015 году территория памятника природы сократилась более чем в 10 раз — до 2,3 га. Главной причиной уменьшения площади стало массовое усыхание ели.