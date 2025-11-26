Историк раскрыл главный секрет Ленина и его планы на Россию 26.11.2025, 12:04

Что обещал «вождь пролетариата» Германии и сколько получил в обмен на поражение в Первой мировой войне?

Основатель советского государства Владимир Ленин был напрямую заинтересован в распаде Российской империи. Об этом рассказал профессиональный историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

«Главред» выяснил, зачем немцы организовали возвращение Ленина в Россию.

Сколько денег немцы дали Ленину за переворот в Российской империи

«Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин на самом деле продал Россию за 180 млн долларов. Это правда. Но это в переводе на современные деньги», - сказал историк Александр Алферов.

Алферов объясняет, что тогдашняя сумма была меньше номинально, однако крайне мощной по экономическому весу - речь идет о 30 миллионах немецких марок, которые Ленин получил от Германской империи.

«Тогда это была сумма меньше в размере, однако столь же платежеспособная - 30 миллионов немецких марок», - добавил он.

Кто стоит за революцией 1917 года

По словам историка, немцы буквально перебросили Ленина в Россию, обеспечив «опломбированный вагон» и финансирование. Их задачей было не поднятие революции для социальных изменений, а ослабление России вплоть до ее капитуляции.

«Да-да, Ленина забросили из Германии в опломбированном вагоне с теми 30 миллионами дойчмарок для того, чтобы он привел не к революции, а к поражению России в Первой мировой войне», - сказал историк.

Что Ленин обещал немцам

Важнейшим элементом этого исторического соглашения является то, что Ленин действовал не как революционер-идеалист, а как политический агент, который пообещал иностранному государству разрушить собственную страну.

«То есть он взял деньги, чтобы его родная страна проиграла в войне», - сказал Алферов.

Хотя публично Ленин заявлял о борьбе за «пролетариат» и будущее революции, за кулисами он гарантировал немецкому командованию государственный распад и военное поражение России.

«Потому что Ленин россиянам пообещал, что он создаст революцию, пролетариат, но на самом деле он пообещал немцам, что Россия распадется и проиграет войну», - подчеркнул историк.

