Кто прослушивает Путина? 1 Иван Яковина

26.11.2025, 12:45

3,786

Иван Яковина

Это очень серьезный кризис для Кремля.

Я с самого начала говорил, что этот «мирный план» писал не Трамп, не Рубио и даже не Уиткофф, а какие-то россияне. Скорее всего, Кирилл Дмитриев пытался воплотить в нем основные мечты Путина. Ибо слишком уж много в этом плане русской бюрократической лексики, неуклюже переведенной на английский. К тому же там содержатся требования, бесконечно далекие от американских представлений о предмете — типа создания в Украине механизма защиты прав УПЦ МП.

Короче, «ушанки и балалайки» были там рассыпаны по всему тексту.

И вот Bloomberg публикует расшифровку кем-то подслушанных телефонных разговоров помощника Путина по международным делам Юрия Ушакова. Из этих расшифровок становится ясно, что американцы вообще никакого отношения не имели к составлению плана из 28 пунктов — этот документ писал сам Ушаков на пару с Дмитриевым. Утечку его в прессу организовали они же.

Собственно, поэтому Песков, Путин и прочая кремлевская публика так благожелательно о плане отзывались с самого начала — это их детище.

Также любопытно, что Кремль очень опасался, что американцы этот план объявят согласованным, а потом докрутят и дольют туда чего-то неприемлемого для РФ: Москве было бы супер сложно отбрехаться от подписания бумаги, которую изначально в Кремле и писали.

Собственно, именно эти страхи Ушакова, Дмитриева и Путина воплощаются в реальность — после переговоров США-Украина план явно был модифицирован в неприятную для РФ сторону.

Но его основной массив — это все равно российское творение, поэтому Трамп уже всему миру говорит, что мир скоро будет заключен.

Если Путин просто возьмет и откажется подписывать документ, который Трамп считает российским, то вполне американская политика в отношении РФ может стать куда более жесткой.

Из записей телефонных разговоров также следует, что Стив Уиткофф работает, скорее, на Кремль, чем на Белый дом. Он совершенно очевидно выполняет функции российского агента, а не американского дипломата. Он, например, объяснял россиянам, как им нужно набрасывать Трампу лапшу на уши, чтобы он им точно поверил. (И они советами Уиткоффа пользовались).

То, что телефон Ушакова прослушивается — это само по себе большой скандал. Я напомню, что при Обаме в штат Ушакова устроился работать Олег Смоленков — подающий большие надежды молодой дипломат, который, как потом выяснилось, был ультраценным агентом ЦРУ. Смоленков несколько лет отправлял в Лэнгли все внешнеполитические документы прямо со стола Путина. То есть, сейчас Ушаков уже во второй раз допустил мощнейший прокол в сфере защиты информации. Путин на безопасности помешан, за такое может и на колбасу своего помощника пустить.

Кстати, если кому интересна судьба Смоленкова: когда Трамп пришел во власть, он потребовал от руководства ЦРУ немедленно выдать ему имя суперагента в Кремле. ЦРУшники испугались, что он сдаст Смоленкова россиянам, и организовали его бегство вместе со всей семьей из Москвы через Черногорию в США. И только когда агент был в безопасном месте, начальники ЦРУ раскрыли его имя Трампу. Судя по новым утечкам, у Смоленкова в (около)Кремле появился достойный преемник. Отлично!

Я думаю, что у этой истории с прослушкой Ушакова будут крайне серьезные последствия для Кремля. Она демонстрирует, что какая-то не очень дружественная Путину сила получила доступ к телефону его важнейшего (важнее Лаврова) помощника по внешней политике. Что это за сила — не известно. Как глубоко она проникла в планы Кремля — тоже не понятно.

Ясно лишь, что этот «кто-то» очень много знает о самых деликатных делах, связях и планах Путина. И не просто знает, но готов ознакомить с ними остальной мир. Скорее всего, этих аудиозаписей — очень много, на любой вкус. И они могут быть опубликованы (кем???) в любой момент, если Путин попытается где-то кому-то в чем-то соврать.

То есть, не очень понятно, как Кремлю теперь вообще вести внешнеполитические дела. Например, обманывать Трампа дальше становится совсем рискованно: а вдруг всплывет какой-то разговор, где Ушаков и Путин смеются над его умственными способностями?

Короче, это очень серьезный кризис для Кремля.

Иван Яковина, «Фейсбук»

