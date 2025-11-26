Восемь лучших витаминов, которые необходимы для здоровья женщин 26.11.2025, 14:02

Некоторые из них неожиданно важны для энергии, настроения и работы сердца.

Витамины важны для здоровья женщин, ведь некоторые из них неожиданно важны для энергии, настроения и работы сердца. Регулярный прием этих нутриентов помогает уменьшить риск дефицита и поддерживает общее состояние организма.

Об этом сообщает сайт Verywell health.

Фолиевая кислота

На сайте Office on Women's Health говорится, что фолиевая кислота или витамин B9, обычно принимают для поддержания здоровой беременности. Он помогает предотвратить низкий вес при рождении и дефектах нервной трубки у развивающегося плода.

Он также важен для образования эритроцитов и ДНК для новых клеток.

Витамин также поддерживает здоровье сердца и клеточную функцию у женщин, которые не беременны. Дефицит может привести к типу анемии, которая чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Фолиевая кислота - это синтетическая форма фолата, которая содержится естественным образом во многих продуктах, включая фрукты, овощи и орехи.

Железо

Национальные институты здравоохранения США информирует, что железо - это минерал, который способствует росту и развитию организма. Поскольку он поддерживает здоровую выработку эритроцитов и переносит кислород по всему организму, то дефицит может привести к железодефицитной анемии.

Беременным женщинам требуется дополнительное железо для снабжения достаточного количества крови для роста и развития плода.

Дефицит железа может вызвать гормональный дисбаланс и нарушение менструального цикла, что может негативно повлиять на фертильность. Поддержание надлежащего уровня железа важно для всех женщин, особенно тех, кто пытается забеременеть, поскольку это способствует оптимальному репродуктивному здоровью.

Кальций

Кальций играет важную роль в строительстве, поддержании и защите крепких костей. Получение достаточного количества кальция особенно важно, поскольку у женщин при менопаузе возрастает риск остеопороза.

Достаточное потребление кальция может помочь уменьшить потерю костной массы и снизить риск переломов. Он также поддерживает функцию мышц.

Помимо влияния на здоровье костей, кальций также играет определенную роль в гормональной регуляции и овуляции.

Витамин B12

Витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервов, клеток крови и обмена веществ. Способность усваивать B12 из пищи может снижаться с возрастом женщин, поэтому прием добавок особенно важен от 50 лет.

Добавки также могут быть полезными во время беременности для поддержки развития плода и для тех, кто придерживается вегетарианской диеты.

Витамин D

В журнале Annals of Medicine Surgery говорится, что витамин D помогает усваивать кальций для укрепления костей и защиты их здоровья. Он также играет определенную роль в уменьшении воспаления, поддержании иммунной функции и регулировании настроения.

Кроме того, витамин D поддерживает функцию яичников и помогает регулировать менструальные циклы. Дефицит связывают с нерегулярными менструациями, синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и сниженной фертильностью.

Омега-3 жирные кислоты

Омега-3 - это полезные жиры, которые поддерживают здоровье сердца, функцию мозга и здоровье суставов. Обычно они содержатся в рыбе и семенах льна.

Во время беременности этот витамин поддерживает развитие мозга и глаз плода.

Омега-3 жирные кислоты могут взаимодействовать с препаратами для разжижения крови.

Магний

Магний поддерживает функцию мышц и нервов, выработку энергии и здоровье сердца. Он также может помочь регулировать уровень сахара в крови и кровяное давление.

Микроэлемент играет важную роль в процессе овуляции. Он также может помочь решить некоторые основные симптомы и проблемы со здоровьем, связанные с СПКЯ.

Многие женщины не получают достаточно магния только из пищи, поэтому прием добавок является одним из вариантов для достижения оптимального уровня.

Мультивитамины

Не всем женщинам нужны мультивитамины или пренатальные добавки. Регулярное употребление может не принести значительной пользы женщинам, которые не имеют дефицита.

Полезно принимать такие витамины тем, кто:

не получаете достаточно витаминов и минералов из пищи

придерживаются ограничительных диет

имеют плохой аппетит

