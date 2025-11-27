Разговоры посторонних о главном Владимир Халип

27.11.2025, 11:27

Владимир Халип

Мир по-прежнему в опасности.

Завершается предпоследний месяц года. Как-то странно и даже смутно. Много было надежд и наивных ожиданий. А как же – новая каденция непредсказуемого президента Трампа, его второй срок. Новые возможности, смелые идеи. Надо только пережить унылые январские дни, дождаться его вступления в должность. И вот тогда!..

Дождались. Не только вступления. И первые сто дней президентского срока проскочили мгновенно. И оказалось, что все впустую. Надеялись напрасно. Все тот же год напрасных ожиданий. Только неисправимых оптимистов это не разочаровало. Все еще чего-то ждут. Особенно окончания войны. И вот тут и скептикам, и оптимистам внезапно повезло.

Когда все почти уже смирились с жестокой безнадегой, вдруг появился, будто ниоткуда, какой-то странный план. Первым его опубликовало издание Axios. Никто этот документ не дезавуировал. Но почему-то все от него отчаянно открещивались. Никому он не подходил. Текст корявый, эклектичный. Но почему-то именно этот опус решено было продвигать. А для начала доработать. Найти компромиссный вариант. И будто бы сам Трамп предложил принять его без проволочек - ко Дню благодарения. Почему не раньше и не позже? Об этом и о прочих странностях едва ли кто-то размышлял. Время внезапно обрело высокую ценность. Где-то поблизости уже маячил долгожданный мир. В осеннем воздухе отчетливо слышны были отголоски Мюнхена минувшего столетия. Но последний четверг ноября по воле Трампа над всем прочим доминировал. А потому вперед, ко Дню благодарения!

И вот уже европейские лидеры собрались в Женеве. Пригласили туда президента Украины Владимира Зеленского. Приехал и госсекретарь США Марко Рубио, который только что об эклектичном сочинении отозвался кратко, но четко: «Это не наш план». Так чей же он?.. Однако на всякие пустяки тут не разменивались. Времени даром не теряли. Откуда бы ни исходила идея, уже было не столь важно – процесс пошел, как говорили в былые времена.

Собравшиеся оценили прежде всего призрачную возможность хотя бы начала какого-то движения по направлению к миру и попытались ее не упустить. Появился в итоге новый вариант этого плана, уже из 19 вместо 28 пунктов. О котором тот же Рубио говорил уже не столь категорично, как накануне. «Это живой, дышащий документ. Каждый день, с учетом поступающих предложений он меняется». А вот и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщает журналистам радостную новость: «Осталось всего несколько разногласий, над которыми наши команды продолжают работать». Так что же, выход из безнадежного тупика общими усилиями найден?

А тут внезапно и с авторством исходного проекта что-то прояснилось. Известное издание The Wall Street Journal сообщило, что первый вариант этого текста принадлежит Джареду Кушнеру и Стиву Уиткофу. Они набросали что-то вчерне, когда возвращались с Ближнего Востока, вдохновленные только что подписанным мирным соглашением в Газе. И действительно, а почему бы не использовать вдохновляющий импульс и не откладывать в долгий ящик завершение и этой непомерно затянувшейся войны? Какие тут проблемы! Сказано – сделано.

Оставалось только созвониться с теми, кто в полной мере владел кремлевской проблематикой. Кирилл Дмитриев, тот самый чиновник, который в последнее время примелькался в придворных сводках, представил почти мгновенно ту самую заготовку, в которой были скрупулезно учтены все «хотелки» Путина по завершению войны. Тут уже не День благодарения, а приход Деда Мороза четко обозначился, которого даже не ждали. А дальше технология обычная – аппаратная.

В итоге получился договор века. Украине предлагалось безоговорочно сдать Донбасс, сократить Вооруженные Силы, отказаться от вступления в НАТО, прописав это даже в Конституции. А еще предусматривалась амнистия для всех. Никто ни в чем не виноват. И все, кто совершал чудовищные преступления в Буче и на других захваченных территориях, не запятнаны ничем. И кто пытал, расстреливал, грабил, насиловал ни в чем и никогда не будут виноваты. Это же надо было додуматься. И сотворить такой вот «документ».

Да, конечно, все это вызвало возмущение, протесты. Европейские лидеры прекрасно понимают, что за этим стоит. Но они не отвергли этот более чем странный опус. Они просто дорабатывают все тот же исходный документ. Просто в нем стало меньше пунктов. Только суть никуда не исчезла. И никакие благие намерения не станут оправданием.

Мир по-прежнему в опасности. Путинские дроны спокойно проникают в воздушное пространство Евросоюза. Они уже не только у его восточных границ. Они над аэропортом Эйндховен. Российские военные корабли зачастили к берегам Британии. Эскадры там никто не ожидает?

Да не нужен в нынешние времена никакой Мюнхен. Важно только не заметить, что с каким-то далеко не рядовым документом творится что-то странное. А одна из могущественных держав мира делает вид, что не видит разницы между сторонами в затянувшейся войне в Европе. Не имеет значения, кто агрессор, а кто отражает нашествие озверевшей орды. Только бы шло все своим чередом. Жаль только, что не успели мир заключить ко Дню благодарения.

А в остальном – порядок полный.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

