закрыть
26 ноября 2025, среда, 12:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп отреагировал на публикацию Bloomberg разговора Уиткоффа с Ушаковым

7
  • 26.11.2025, 11:25
  • 4,314
Трамп отреагировал на публикацию Bloomberg разговора Уиткоффа с Ушаковым
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США заявил, что Уиткофф «продает Украину России».

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию Bloomberg, который ранее обнародовал стенограмму разговора спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым, передает The Wall Street Journal.

WSJ приводит слова Трампа, сказанные накануне: «Я об этом не слышал, нет, но это обычное дело, понимаете? Потому что ему [Уиткоффу] нужно продать это (мирную сделку. — Прим.) Украине. Ему нужно продать Украину России. Вот что делает переговорщик».

«Нужно сказать: «Смотрите, они хотят этого». Вам нужно убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров <...> Я предполагаю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна идти на уступки и что-то получать», — добавил Трамп.

Bloomberg ранее опубликовал две стенограммы разговоров — от 14 октября посланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова, и вторую от 29 октября — спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова.

Беседа Ушакова и Уиткоффа, по сообщению Bloomberg, длилась чуть больше пяти минут. В ходе нее посланник Трампа дал помощнику Владимира Путина советы о том, как российскому правителю следует обсудить вопрос мирного урегулирования с американским коллегой. В частности, речь шла об организации телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип