Трамп отреагировал на публикацию Bloomberg разговора Уиткоффа с Ушаковым 7 26.11.2025, 11:25

4,314

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США заявил, что Уиткофф «продает Украину России».

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию Bloomberg, который ранее обнародовал стенограмму разговора спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым, передает The Wall Street Journal.

WSJ приводит слова Трампа, сказанные накануне: «Я об этом не слышал, нет, но это обычное дело, понимаете? Потому что ему [Уиткоффу] нужно продать это (мирную сделку. — Прим.) Украине. Ему нужно продать Украину России. Вот что делает переговорщик».

«Нужно сказать: «Смотрите, они хотят этого». Вам нужно убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров <...> Я предполагаю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна идти на уступки и что-то получать», — добавил Трамп.

Bloomberg ранее опубликовал две стенограммы разговоров — от 14 октября посланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова, и вторую от 29 октября — спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова.

Беседа Ушакова и Уиткоффа, по сообщению Bloomberg, длилась чуть больше пяти минут. В ходе нее посланник Трампа дал помощнику Владимира Путина советы о том, как российскому правителю следует обсудить вопрос мирного урегулирования с американским коллегой. В частности, речь шла об организации телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com