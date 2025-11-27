Меркель объяснила свои слова о вине Польши и стран Балтии в войне в Украине 27.11.2025, 23:10

Ангела Меркель

Фото: dpa

Экс-канцлер Германии заявила, что ее слова перекрутили.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель опровергла сообщения о том, что она считает страны Балтии и Польшу ответственными за начало войны в Украине. Она подчеркнула, что ее слова перекрутили, пишет Politico.

«Это можно назвать фейковыми новостями, то есть это вообще не было сказано... Это была просто дискуссия о хронологии событий, которые уже появляются в моей книге Freiheit [Свобода]. Целый год ни у кого не было с этим проблем... А потом поднялась большая шумиха, потому что почти никто больше не читает оригинал», — говорит Меркель.

В октябре Меркель вспоминала, как во время наращивания российских войск у границы с Украиной в 2021 году страны Балтии и Польша отказали ей и президенту Эммануэлю Макрону вести переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры стран Восточной Европы бурно отреагировали на эти комментарии, восприняв их как частичное обвинение их во вторжении России в Украину.

«Нет. Мы все потерпели неудачу - я, все остальные - мы все потерпели неудачу в предотвращении этой войны, в частности в наших переговорах с американцами», — ответила Меркель на вопрос, хотела ли она обвинить страны Балтии и Польшу в войне.

Она пояснила, что за несколько дней до ее предложения провести переговоры с Путиным тогдашний лидер США Джо Байден уже встретился с российским президентом. По ее словам, было не совсем хорошо, что европейцы не искали диалога с Москвой и оставляли этот процесс Вашингтону.

