У главы Офиса президента Украины Ермака проводят обыски
- 28.11.2025, 10:12
Следственные действия санкционированы.
НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в правительственном квартале.
Об этом пишет «Украинская правда».
Корреспондент на месте обнародовал фото.
НАБУ и САП подтвердили, что проводят обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
«НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины», — говорится в официальном сообщении.
Следственные действия санкционированы и осуществляется в рамках расследования.
Антикоррупционные органы пообещали предоставить детали позже.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.