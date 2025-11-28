У главы Офиса президента Украины Ермака проводят обыски 28.11.2025, 10:12

Андрей Ермак

Следственные действия санкционированы.

НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в правительственном квартале.

Об этом пишет «Украинская правда».

Корреспондент на месте обнародовал фото.

НАБУ и САП подтвердили, что проводят обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины», — говорится в официальном сообщении.

Следственные действия санкционированы и осуществляется в рамках расследования.

Антикоррупционные органы пообещали предоставить детали позже.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

