Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип

28.11.2025, 12:00

Островок африканской стабильности

Знаете, а ведь это хорошо, что лукашисты переписывают учебники после всех массовых выступлений народа. Новости о том, что в новом учебнике будут написаны ужасы о попытках государственных переворотов, подаются независимыми медиа как издевательство над народом в целом и над школьниками в частности. Но все совсем наоборот.

Где вы видели старшеклассника, чей речевой аппарат способен воспроизвести что-то вроде «в Беларуси пресечена попытка государственного переворота»? В лучшем случае он сам в 2020 году пятиклассником ждал родителей с акций протеста и вывешивал в окно флаг, и учебник тот даже читать не будет. В худшем — просто посмеется и пойдет курить за гаражами. Мимо школьников пропаганда просвистит, как порыв ветра, и растворится в пространстве.

А вот для будущих исследователей, для будущих обвинителей, для будущих судей это очень ценная штука. Идеологи и гэбисты, сами того не понимая, делают все, чтобы исторические события в Беларуси в условиях цензуры все равно оставались осязаемыми, важными, судьбоносными, сохраненными на страницах учебников. Вот вам Фермопилы, вот открытие второго фронта, а вот массовые протесты белорусов. Спасибо, дорогие лукашисты, за хорошую память и желание сохранить все, что нам, белорусам, дорого, для истории.

Я помню, как после протестов 2010 года идеологи тут же начали перекраивать учебник по допризывной подготовке для старшеклассников и вставлять туда историю 19 декабря. В новом учебнике было написано: «Потерпев сокрушительное поражение на президентских выборах 19 декабря 2010 года, некоторые экс-кандидаты в президенты попытались захватить власть насильственно. Заговор с помощью иностранных спецслужб и при поддержке некоторых западных структур готовился заранее. Едва закрылись избирательные участки, как интернет-сайт «Хартия-97» поспешил сообщить пользователям потрясающую новость о том, что один из кандидатов в президенты заявил о падении «режима Лукашенко» и объявил о создании «правительства народного спасения». А в это время «боевики» крушили двери и окна Дома правительства».

Страшнее Хартии зверя не было. Мы-то это давно знали, но, переписав учебник, лукашисты это лишь подтвердили. И теперь даже топором не вырубишь — в учебнике написано. «Штурм дома правительства», «заговор по свержению власти», «деньги европейских фондов» — все это создает картину, совершенно противоположную обычным пропагандистским сюжетам о нескольких десятках отморозков, не имеющих поддержки общества и вышедших митинговать за десять долларов. Европейские фонды, спланированный заговор и штурм дома правительства — это уже совсем другая история о серьезной и сокрушительной силе, противостоящей режиму. Хотели про дюжину отморозков написать? Уже не получится — спалились, подставились. А ведь никто за язык не тянул.

И вот я читаю новый учебник истории, который в этом году появился у старшеклассников, — а там то же самое, только уже про 2020 год: «В 2020 г. белорусский народ столкнулся с попыткой государственного переворота с целью захвата власти неконституционным путем и понял, как легко потерять мир и безопасность». Ну, во-первых, что это за государство такое, если мир и безопасность в нем — понятия условные, фантомные, легко теряющиеся без всякой внешней агрессии? Никакой там железной брони, тесных народных рядов, скандирующих «враг не пройдет!», — только полная беспомощность государства с армией, внутренними войсками и прочими силовыми структурами перед заговорщиками, не имеющими ничего из вышеперечисленного. А во-вторых, о какой стабильности теперь они вообще могут заикаться, если в их учебниках черным по белому написано, что в 2010 году был заговор, а десятью годами позже — тоже заговор? Даже в воинственном ХIX веке, на пике национального движения, восстания в Беларуси вспыхивали раз в 30 лет, когда вырастало новое поколение. А тут — каждые десять лет переворот, да еще с массовыми выступлениями, штурмами и прочими атрибутами. Островок стабильности, говорите? Такая стабильность наблюдается разве что в Африке, где заговоры и перевороты — привычная часть пейзажа наравне с пальмами.

Вспоминаю обвинителя на суде над Евгением Афнагелем, Павлом Северинцем и другими белорусскими героями. Он говорил, что обвиняемые совершили тяжкое преступление — и на улицах были сотни тысяч, и забастовка была тотальная, и ущерб нанесен колоссальный. Евгений потом рассказывал, как они все после прокурорских выступлений гордились собой: «И все это сделали мы?! Да мы и впрямь крутые революционеры!»

Так что правильным и важным делом заняты идеологи, переписывающие учебники. Они фиксируют то, что сами потом, протрезвев, пытаются отрицать. Дескать, не было ничего — так, дюжина отморозков собралась и окна побила. Отрицайте, не стесняйтесь. Все уже написано и прочитано. Исправленному — верить.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

