Bloomberg: Два танкера «теневого флота» РФ взорвались в Черном море

Фото: Vessel Finder

Один из них находится под угрозой затопления.

В Черном море недалеко от турецкого побережья на мине подорвался нефтяной танкер Kairos, следовавший в Россию. Судно, находящееся под санкциями Великобритании и Европейского союза за перевозки российской нефти, получило повреждения в результате взрыва и последовавшего пожара, пишет Bloomberg со ссылкой на Главное управление морских дел Турции.

Турецкие власти также сообщают об аналогичном инциденте со вторым танкером — Virat. Оба судна в момент происшествия шли без груза. На помощь пострадавшим танкерам направлены спасательные суда.

Согласно данным сервиса отслеживания судов, Kairos возвращался в российский порт для загрузки после рейса из Новороссийска в индийский Парадип с партией нефти марки Urals. Танкер Virat, находящийся под санкциями США и ЕС за перевозку российской нефти, большую часть года простаивал в западной части Черного моря — после включения в американский санкционный список 10 января, отмечает Bloomberg.

По данным Tribeca Shipping, Kairos после подрыва на мине находится под угрозой затопления. При этом, как отмечает агентство, судоходный трафик через пролив Босфор не прерывался и продолжается в обычном режиме.

Reuters напоминает, что за последние годы в акватории Черного моря неоднократно фиксировались инциденты с попаданием судов на морские мины, а также случаи обнаружения дрейфующих мин.

