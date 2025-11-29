Сырский: Масштабы лжи руководства РФ поражают 29.11.2025, 4:32

Александр Сырский

Главком ВСУ рассказал, что происходит в Купянске.

Российское руководство распространяет фейки о ситуации в Купянске. Украинские воины продолжают зачистку города от остатков оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram.

По словам генерала, ситуация на Купянском направлении требует значительного внимания, поскольку динамика боев высокая и это требует максимальной согласованности действий.

Сырский посетил группировки войск и воинских частей в Харьковской области и ознакомился с оперативной обстановкой.

Главнокомандующий рассказал, что украинские защитники продолжают проводить как оборонные, так и поисково-ударные действия. Они каждый день происходят в рамках комплексных мер для стабилизации ситуации в Купянске.

Как отметил генерал, в городе продолжается обнаружение оккупантов с целью уничтожения или взятия в плен.

«Масштабы лжи российского руководства о ситуации в Купянске впечатляют. А правда состоит в том, что в последующие дни после их заявлений в городе фиксировалось менее 40 российских абонентов радиообмена», - подчеркнул он.

При этом на подступах к городу украинские воины удерживают определенные рубежи и усиливают огневое влияние на врага, чтобы заблокировать пути поставок.

Сырский в ходе поездки дал командирам указания с целью обеспечения потребностей подразделений.

