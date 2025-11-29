Дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России 11 29.11.2025, 8:35

9,302

Взрывы раздаются полчаса.

В ночь на субботу, 29 ноября, неизвестные дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики в Telegram.

Беспилотники в очередной раз добрались до Афипского НПЗ под Краснодаром, который является одним из крупнейших в России.

Местные жители жалуются, что взрывы не прекращаются последние полчаса.

Афипский НПЗ специализируется на производстве бензина и дизельного топлива. Предприятие активно задействовано в обеспечении топливом российских военных.

Годовой объем переработки нефти на Афипском заводе составляет около 6,25 миллиона тонн. Это делает его одним из ключевых топливных узлов для армии РФ.

