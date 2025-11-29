Трамп аннулировал почти все документы, подписанные Байденом 8 29.11.2025, 8:54

5,408

Речь идет о 92% документов.

Президент США Дональд Трамп объявил об аннулировании всех указов и документов, подписанных его предшественником Джо Байденом с использованием устройства для автоматической подписи (автопера). Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети Truth Social.

«Любой документ, подписанный Сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от всех документов, настоящим аннулируется и теряет силу», — сообщил Трамп, подчеркнув, что использование автопера возможно лишь со «специального разрешения президента США». Он также заявил, что Байдена окружали «леворадикальные сумасшедшие», которые «отобрали у него президентское кресло» и «незаконно» подписывали документы за главу государства.

«Джо Байден не был вовлечен в процесс использования автопера, и если он заявит обратное, против него будут выдвинуты обвинения в лжесвидетельстве», — подчеркнул Трамп.

Автоперо использовали и другие президенты США, включая Барака Обаму. В частности, оно применялось при помиловании и смягчении приговоров в конце президентского срока Байдена. Сам Байден ранее пояснял, что одобрял решения устно, а его помощники использовали автоперо из-за большого количества документов.

В марте Трамп уже заявлял о недействительности помилований, подписанных Байденом, утверждая, что тот «ничего о них не знал». Reuters в начале июня сообщал о начале расследования Министерства юстиции США относительно того, был ли Байден компетентен в момент подписания документов и не злоупотребляли ли его сотрудники возможностью использовать автоперо. На вопрос журналистов о наличии доказательств того, что помилования были подписаны без ведома Байдена, Трамп в июне ответил отрицательно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com